Sus orígenes: Lionel anunció la “Messi Cup”, un torneo juvenil con Newell’s y varios de los clubes más grandes del mundo

Lionel Messi anunció que el próximo diciembre organizará en Miami la “Messi Cup”, un torneo que reunirá a ocho equipos sub 16 de Argentina, Inglaterra, España, Italia y Estados Unidos, entre los que está Newell’s.

“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!”, informó el astro rosarino a través de Instagram.

Además de la Lepra, participarán los equipos sub 16 del Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Chelsea, e Inter Miami. Será la primera edición de la competición, que se celebrará en Miami del 9 al 14 de diciembre.

Los encuentros tendrán lugar en las instalaciones del Inter Miami, incluido el Chase Stadium y el Florida Blue Training Center, según indicó el club de Florida, donde milita Leo Messi. Los ocho equipos quedarán divididos en dos grupos y jugarán un mínimo de tres partidos contra el resto de integrantes de su zona. Tras ello se disputará la fase de eliminatorias para coronar al campeón de la edición inaugural.

La final, así como el partido por el tercer y cuarto puesto, se jugarán el último día en el Chase Stadium, donde el Inter Miami disputa sus partidos como local. La organización corre por cuenta de la productora 525 Rosario, fundada por Messi. “La Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana”, señaló Tim Pastore, CEO de 525 Rosario. “Es una oportunidad para celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando legados y vínculos que perdurarán más allá del campo de juego”, agregó.