Radio TV Valle Viejo
Suecia: mención especial para los estudiantes catamarqueños en el “Nobel del Agua”

Los jóvenes catamarqueños Paula Bazán, Martina Cecenarro y Leonardo Gómez, oriundos de Belén, han dejado una huella en el escenario internacional. Los estudiantes, que participaron en la Semana Mundial del Agua 2025 en Estocolmo, Suecia, fueron galardonados con una mención especial por su destacada representación de Argentina en el Premio Junior del Agua, conocido popularmente como el “Nobel del Agua” para estudiantes.

Aunque no obtuvieron el máximo galardón, su trabajo fue reconocido por Aidis Argentina con una distinción especial, un honor que subraya su dedicación y el valor de su propuesta en este certamen de prestigio global.

Proyectos ganadores

La competencia, que se desarrolló del 24 al 28 de agosto, reunió a jóvenes talentos de todo el mundo con soluciones innovadoras para los desafíos hídricos. Los máximos ganadores de la edición fueron los alemanes Niklas Ruf y Jana Spiller, quienes recibieron el premio de la Princesa heredera Victoria de Suecia por su proyecto WarnMe. Este sistema de alerta de inundaciones utiliza sensores y algoritmos de bajo costo para monitorear los niveles de agua en tiempo real y alertar a la población a través de una aplicación móvil.

Además, el jurado otorgó otras distinciones importantes:

Diploma de Excelencia: Fue para el turco Kagan Mehmet Ozkok, por su proyecto que utiliza inteligencia artificial (IA) para detectar pérdidas de agua en grifos y sanitarios a través del sonido, ofreciendo una solución económica y escalable para el ahorro en hogares y empresas.

People’s Choice Award: Recayó en Divyasri Kothapalli, del Reino Unido, quien desarrolló un sistema de destilación solar de bajo costo. Esta innovadora propuesta busca proporcionar agua potable a comunidades rurales sin necesidad de electricidad ni de emisiones de carbono.

La experiencia en Estocolmo no solo premió la inventiva de los jóvenes, sino que también reafirmó el compromiso de la juventud con la búsqueda de soluciones a problemas ambientales urgentes.

En la gala los jóvenes vistieron trajes elegantes, pero lo novedoso fue que Paula y Martina completaron sus atuendos con ponchos baderas diseñados por artesanos de Belén. Además estuvieron acompañados por María Clara Biglieri, embajadora de Argentina en Suecia.

  • Catamarca: detienen a un joven en Tinogasta y le secuestran marihuana

    Catamarca: detienen a un joven en Tinogasta y le secuestran marihuana

    Hoy, a las 17:30, tras una ardua tarea investigativa relacionada con supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, con conocimiento e intervención del Juzgado Federal, personal del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Tinogasta), dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, con la colaboración de sus pares del GAUR-Belén y de Infantería Tinogasta, materializó…

  • River Plate le ganó a Unión por penales y pasó a los cuartos de final de la Copa Argentina

    River Plate le ganó a Unión por penales y pasó a los cuartos de final de la Copa Argentina

    River Plate y Unión empataron sin goles al cabo del tiempo reglamentario y resolvieron el último pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina a través de los tiros desde los doce pasos. El Millonario tuvo ocasiones para llevarse la victoria y no le cobraron un claro penal a Gonzalo Montiel en el segundo tiempo, pero también registró una serie de atajadas…

  • Incidentes en Corrientes: la Libertad Avanza culpó a Gustavo Valdés y el gobernador apuntó contra el kirchnerismo

    Incidentes en Corrientes: la Libertad Avanza culpó a Gustavo Valdés y el gobernador apuntó contra el kirchnerismo

    Karina Milei y Martín Menem tenían previsto participar de una caminata en Corrientes, en el cierre de la campaña antes de las elecciones que se desarrollarán el próximo domingo. La iniciativa pretendía ser un espaldarazo a la candidatura del libertario Lisandro Almirón a la gobernación. También iba a resultar un empujón a Any Pereyra, la…

  • La empresa Siemens apuesta a la minería catamarqueña con innovación y capacitación

    La empresa Siemens apuesta a la minería catamarqueña con innovación y capacitación

    El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, recibió este jueves en Casa de Gobierno a autoridades de Siemens, encabezadas por su CEO Eduardo Gorchs.  La multinacional alemana, referente mundial en electrificación, automatización y digitalización, ratificó su compromiso de impulsar la productividad y la sostenibilidad del sector minero catamarqueño. El…

  • Catamarca: De Cicco, el joven delincuente con récord de “caídas” en comisaría, ya está en el Penal de Miraflores

    Catamarca: De Cicco, el joven delincuente con récord de “caídas” en comisaría, ya está en el Penal de Miraflores

    A las 16:00 de la tarde de hoy, bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 3, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 1, efectivos de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia cumplimentaron el traslado de un joven de 24 años de edad, de apellido De Cicco, hacia el Servicio…