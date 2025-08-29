Suecia: mención especial para los estudiantes catamarqueños en el “Nobel del Agua”

Los jóvenes catamarqueños Paula Bazán, Martina Cecenarro y Leonardo Gómez, oriundos de Belén, han dejado una huella en el escenario internacional. Los estudiantes, que participaron en la Semana Mundial del Agua 2025 en Estocolmo, Suecia, fueron galardonados con una mención especial por su destacada representación de Argentina en el Premio Junior del Agua, conocido popularmente como el “Nobel del Agua” para estudiantes.

Aunque no obtuvieron el máximo galardón, su trabajo fue reconocido por Aidis Argentina con una distinción especial, un honor que subraya su dedicación y el valor de su propuesta en este certamen de prestigio global.

Proyectos ganadores

La competencia, que se desarrolló del 24 al 28 de agosto, reunió a jóvenes talentos de todo el mundo con soluciones innovadoras para los desafíos hídricos. Los máximos ganadores de la edición fueron los alemanes Niklas Ruf y Jana Spiller, quienes recibieron el premio de la Princesa heredera Victoria de Suecia por su proyecto WarnMe. Este sistema de alerta de inundaciones utiliza sensores y algoritmos de bajo costo para monitorear los niveles de agua en tiempo real y alertar a la población a través de una aplicación móvil.

Además, el jurado otorgó otras distinciones importantes:

Diploma de Excelencia: Fue para el turco Kagan Mehmet Ozkok, por su proyecto que utiliza inteligencia artificial (IA) para detectar pérdidas de agua en grifos y sanitarios a través del sonido, ofreciendo una solución económica y escalable para el ahorro en hogares y empresas.

People’s Choice Award: Recayó en Divyasri Kothapalli, del Reino Unido, quien desarrolló un sistema de destilación solar de bajo costo. Esta innovadora propuesta busca proporcionar agua potable a comunidades rurales sin necesidad de electricidad ni de emisiones de carbono.

La experiencia en Estocolmo no solo premió la inventiva de los jóvenes, sino que también reafirmó el compromiso de la juventud con la búsqueda de soluciones a problemas ambientales urgentes.

En la gala los jóvenes vistieron trajes elegantes, pero lo novedoso fue que Paula y Martina completaron sus atuendos con ponchos baderas diseñados por artesanos de Belén. Además estuvieron acompañados por María Clara Biglieri, embajadora de Argentina en Suecia.