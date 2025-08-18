Radio TV Valle Viejo
Subió el plazo fijo otra vez: cuánto hay que invertir para ganar $450.000 en 30 días

Ante la escalada inflacionaria y el retiro del cepo al dólar, subió el plazo fijo otra vez en Argentina. Los ahorristas vuelven a mirar este instrumento tradicional como un refugio financiero. Con tasas de interés que superan el 45% de Tasa Nominal Anual (TNA), muchos se preguntan cuánto hay que invertir para ganar $450.000 en 30 días.

Actualmente, con una TNA de 45,5%, como ofrece el Banco Credicoop y el Banco Hipotecario, se necesita invertir cerca de $12.050.000 para obtener una ganancia de $450.636,99 en un mes. En este escenario de cambios constantes, elegir la entidad adecuada puede representar una diferencia de varios miles de pesos.

Los bancos compiten con tasas más altas tras la desregulación del BCRA

Desde marzo de 2024, con la desregulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre las tasas mínimas de interés, los bancos comenzaron una fuerte competencia para captar depósitos. Algunos aumentaron sus tasas hasta seis puntos en abril, aunque luego retrocedieron debido al impacto del levantamiento del cepo al dólar. Sin embargo, en agosto, subió el plazo fijo otra vez y las entidades financieras ajustaron al alza los porcentajes ofrecidos.

La suba fue notoria, especialmente en canales electrónicos. El Banco Nación, por ejemplo, elevó su TNA al 44% para operaciones digitales, posicionándose entre los más competitivos del sistema. Le siguen Galicia (43%), ICBC (42,85%) y Credicoop (42%), todos por encima de la media del mercado. El Banco Hipotecario se destaca con el 45,5%, la tasa más alta hasta el momento.

“El plazo fijo sigue siendo una opción interesante si no querés correr riesgos ni meterte en instrumentos complejos”, aseguró Federico V., contador y cliente del Banco Nación. “Me da previsibilidad y puedo renovarlo cada mes según cómo se mueva la economía”, añadió.

Requisitos, opciones y cómo calcular la rentabilidad

Una de las ventajas actuales es que no hace falta ser cliente de un banco para hacer un plazo fijo. La mayoría de las entidades permite a cualquier persona constituir un depósito desde su página web, sin costo, papeleos ni trámites presenciales.

La clave está en comparar las tasas. La Tasa Efectiva Anual (TEA) y la Tasa Efectiva Mensual (TEM) son indicadores útiles. En el ejemplo que más circula estos días, una inversión de $12.050.000 genera $450.636,99 en 30 días con una TNA de 45,5%. El monto total al finalizar el plazo sería de $12.500.636,99.

“Yo busqué en la tabla del BCRA para ver qué banco me convenía más”, comentó Mariana G., docente y ahorrista. “No es lo mismo invertir a 35% que a 45,5%, la diferencia es muy grande”, afirmó.

Los bancos que más pagan hoy y qué tener en cuenta

El ranking actual muestra a Credicoop y Hipotecario con una TNA de 45,5%, seguidos por Nación (44%) y Galicia (43%). Por el contrario, otras entidades como Banco Ciudad (31%) o Santander (35%) quedaron por debajo del promedio.

Para quienes desean ganar $450.000 en 30 días con un plazo fijo, la recomendación es consultar la tabla comparativa del BCRA, evaluar la tasa ofrecida, y hacer la simulación de rentabilidad. Si bien no protege del todo contra la inflación o el dólar, sigue siendo una herramienta atractiva y simple.

“Yo prefiero saber cuánto gano de antemano”, opinó Jorge A., jubilado. “No quiero riesgos, quiero tranquilidad”. 

