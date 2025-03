Subas en alimentos y bebidas alcanzan nivel que no se daba hace seis meses

El precio de la carne sigue en aumento, al igual que ocurrió en febrero, lo que genera preocupación entre los consumidores. En las últimas semanas, las carnicerías experimentaron un incremento notable en los costos, que también ha afectado a otros productos de la canasta básica.

Esta tendencia, que no parece desacelerarse, impactará directamente en el índice de precios al consumidor (IPC) de marzo, el cual será informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo 11 de abril.

Inflación de marzo: expectativas de nuevas subas

De acuerdo con las consultoras, se estima que la inflación general de marzo alcanzará un 2,5%, lo que representaría una leve aceleración respecto al 2,4% registrado en febrero. Esta proyección tiene como base el aumento de precios en diversos sectores, siendo la carne uno de los productos que más influye en estos números. Javier Milei, presidente de la Nación, fue uno de los principales actores que utilizó el comportamiento de los precios de la carne como argumento para relativizar los datos de inflación del mes pasado. “Si limpiamos el efecto puntual de lo que ha pasado con la carne, la tasa de inflación hubiera sido del 1,8%”, aseguró el mandatario.

Recientemente, la consultora LCG señaló que “luego de una suba prácticamente nula la semana anterior, la tercera semana de marzo mostró una importante aceleración de la inflación de alimentos y bebidas”.

Según la misma fuente, la inflación semanal de alimentos fue del 2,4%, impulsada principalmente por los aumentos en carnes, bebidas y lácteos, lo que marcó el nivel más alto de los últimos seis meses. Esto provocó que la inflación acumulada en las últimas cuatro semanas trepara al 3,4%.

La carne lidera los aumentos: el impacto en los bolsillos

Otro de los actores económicos que sigue de cerca los incrementos de precios es la consultora Eco Go, que proyectó un aumento del 3,5% en los alimentos para este mes de marzo.

Según sus estimaciones, la inflación general se ubicará en torno al 2,6%. Mientras tanto, desde Equilibra, una consultora especializada en relevamientos de precios, indicaron que en la tercera semana de marzo el rubro de carnes mostró un incremento del 2,4%, lo que también llevó al rubro Alimentos y bebidas a liderar la inflación semanal con una suba del 1%. Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la firma, adelantó que la inflación de marzo se ubicará en torno al 2,5%.

En cuanto a los precios específicos de la carne vacuna, Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, detalló que en las últimas dos semanas los precios aumentaron en promedio un 10%, impulsados principalmente por la falta de animales más livianos. Según Pedace, los aumentos se tradujeron en un incremento de entre $200 y $300 por kilo vivo, con algunos días en los que los precios bajaron a $150. “En estas dos últimas semanas los aumentos fueron de $200/300 por kilo vivo y el viernes, por ejemplo, bajó a $150”, explicó Pedace.

Inflación en alza. Archivo

Factores detrás del aumento: sequía y menor oferta

Miguel Schiariti, directivo de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), afirmó que los precios de la carne en marzo seguirán siendo altamente variables debido a factores externos, como el clima y la oferta de ganado. “Tuvimos un miércoles, en el que entraron 4.000 cabezas y los precios subieron 10% o 12%. Y el viernes, entraron 8.600 cabezas y los precios se retrotrajeron a la semana pasada”, explicó Schiariti, destacando la imprevisibilidad de los precios en el sector.

Desde el sector productivo, explican que la suba de precios también responde a que los valores de la carne venían muy rezagados respecto a la inflación general. En términos interanuales, el precio de la carne subió un 65,55% hasta febrero, aunque se encuentra por debajo de la inflación anual, que acumuló un 66,9%. En el mes de febrero, el precio promedio de los cortes vacunos fue de $10.221, lo que representó una suba del 10,61% en comparación con enero.

Este aumento de los precios no solo afecta al mercado interno, sino también a la competitividad de la carne argentina en el ámbito internacional. Actualmente, el novillo argentino es el más caro de la región, con un precio de US$ 4,81 por kilo. En comparación, en Uruguay el precio es de US$ 4,41, en Brasil de US$ 3,65 y en Paraguay de US$ 3,67. Este encarecimiento podría afectar las exportaciones de carne argentina, que tradicionalmente han sido una fuente significativa de ingresos para el país.