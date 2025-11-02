Radio TV Valle Viejo
Stefano Di Carlo ganó las elecciones y es el nuevo presidente de River Plate

Stefano Di Carlo se convirtió este sábado en el nuevo presidente de River Plate. Después de un día histórico, los socios que votaron en las entrañas del Estadio Más Monumental, en una jornada con récord de participación con más de 25 mil votantes, eligieron al que hasta hoy era el secretario general del club de la directiva que lideró Jorge Brito durante los últimos cuatro años.

El próximo lunes por la tarde asumirá el cargo de manera formal como titular de la institución de Núñez y a sus 36 años, será el mandatario más joven en la historia del club desde el ascenso de Antonio Vespucio Liberti (nacido en agosto de 1901) a la presidencia en 1933. En 2018, cuando asumió el rol de vicepresidente, Di Carlo también se había convertido en el directivo más joven (29 años) en estar en ese puesto.

El nuevo presidente logró el 61.77% de los votos (15.960 votos), superando a Carlos Trillo 16.22% (4.191 votos), Luis Belli 9.68% (2.502 votos), Daniel Kiper 8.29% (2.139 votos) y Pablo Lunati 4.04% (1.045 votos).

Su primer objetivo será el de ordenar el problema futbolístico que tiene el club desde que Marcelo Gallardo tomó el control total y alejó a la dirigencia de la toma de decisiones y del día a día del plantel.

El flamante presidente estará acompañado por otros dirigentes que, al igual que él, también siguen una línea que comenzó hace más de 10 años con el desembarco de Rodolfo D’Onofrio como presidente de River. Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty serán sus vices y ocuparán cargos fundamentales en la mesa directiva, en lo que será una continuidad clara del oficialismo que gestó el presente de un club que buscará nuevos objetivos rumbo a los cuatro años de gestión que afrontará hasta finales de 2029.

  • Catamarca: bomberos santamarianos auxiliaron al conductor de una camioneta atascada en San José

    Catamarca: bomberos santamarianos auxiliaron al conductor de una camioneta atascada en San José

    En la noche de este sábado, Bomberos Voluntarios de San José fueron alertados sobre un vehículo atascado en el Río Yapes. Una dotación se dirigió al lugar constatando que se trataba de una camioneta Amarok con tres ocupantes y cuyo conductor se domicilia en la ciudad de Monteros, Tucumán. De inmediato el personal de emergencia…

  • Macri contra Milei, dijo que no se logró un acuerdo en Olivos

    Macri contra Milei, dijo que no se logró un acuerdo en Olivos

    El expresidente Mauricio Macri cuestionó este sábado la salida del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos y afirmó que su reemplazo por un funcionario sin experiencia “no parece ser una buena noticia”, señaló en relación al flamante ministro coordinador, Manuel Adorni. “Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di…

  • Desde mañana: quiénes son las 15 promesas a seguir en el Mundial Sub 17 de Qatar

    Desde mañana: quiénes son las 15 promesas a seguir en el Mundial Sub 17 de Qatar

    Este lunes se dará el puntapié inicial al Mundial Sub 17 que se disputará en Qatar y tendrá como protagonistas a 48 seleccionados que buscarán la gloria en esta categoría. Con varios exponentes de todos los continentes, emergen figuras que están dando sus primeros pasos en el fútbol profesional y son potenciales estrellas del deporte predilecto. Con…

  • Kicillof dijo que “no es una buena señal” su exclusión de la reunión con gobernadores

    Kicillof dijo que “no es una buena señal” su exclusión de la reunión con gobernadores

    El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dirigió una extensa y crítica carta al presidente Javier Milei este sábado, manifestando su descontento por haber sido excluido de la convocatoria de gobernadores en la Casa Rosada, un encuentro centrado en los firmantes del Pacto de Mayo. El mandatario bonaerense calificó la decisión del Presidente…

  • Hurlingham: detuvieron al joven de 18 años que mató a su amigo en una discusión

    Hurlingham: detuvieron al joven de 18 años que mató a su amigo en una discusión

    La Policiía bonaerense logró detener a Sebastián Demichelis, el joven de 18 años acusado de ser el autor material del homicidio de Diego Eduardo Consencao (32), asesinado a los tiros por su amigo tras una discusión en la localidad de Villa Tesei, en el partido de Hurlingham. El acusado, que fue capturado en las últimas horas, posee antecedentes penales…

