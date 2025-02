“Soy maricón y me la banco”, el duro descargo de un diputado contra Javier Milei por su polémico discurso en Davos

Las palabras del presidente Javier Milei en el Foro de Davos contra el colectivo LGBTI, que generaron la movilización del sábado pasado, siguen teniendo consecuencias. Esta vez, un legislador introdujo el tema en el debate por la suspensión de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) en la Cámara de Diputados, y apuntó contra el mandatario, parte del Gabinete y algunos de sus pares libertarios.

Se trata de Esteban Paulón, diputado de Encuentro Federal, uno de los convocantes a la marcha que repudió las palabras del presidente Milei.

“Se cansaron de decir que era una marcha kirchnerista. No soy kirchnerista. Soy maricón y me la banco, y fui a esa marcha a convocar a la sociedad democrática argentina porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes como pretende el jefe de Gabinete, Guillermo Francos”, manifestó.

El legislador santafesino se expresó durante las cuestiones de privilegio en el recinto y, además de reivindicar la movilización, advirtió que no permitirán un retroceso en materia de derechos.

Paulón se preguntó por qué el mandatario no puso como ejemplo el caso de Gisèle Pélicot, cuyo marido fue condenado a 20 años de cárcel por drogarla entre 2011 y 2020 para que la violaran; o el caso del cura Julio César Grassi en Argentina, condenado por pedofilia en el Hogar Felices los Niños, para apuntar a los heterosexuales o al catolicismo.

“Usó la figura de una pareja de varones porque tenía claro lo que quería decir“, manifestó. Y apuntó a los legisladores libertarios Santiago Santurio y Lilia Lemoine, quienes en redes sociales se expresaron en contra de la marcha de colectivo LGBTI argumentando que era una protesta a favor de la pedofilia.

Previo al fuerte descargo de Paulón, en el inicio de la sesión en la que el oficialismo busca suspender las PASO, la diputada de Unión por La Patria, Mónica Macha, pidió que se vote un proyecto de resolución para repudiar el discurso de Javier Milei en Davos.

“Para expresar la preocupación y repudio a los dichos de Milei en Davos. En esas palabras se expresa desprecio y violencia contra el colectivo LGBTI y una profunda discriminación contra las mujeres”, destacó Macha.

La iniciativa no tuvo los dos tercios de los votos que necesitaba, que se requieren para tratar los proyectos en el período de sesiones extraordinarias.

Finalmente, el diputado de Encuentro Federal se manifestó en contra del anuncio del Gobierno que prohibirá los tratamientos de cambio de género para menores de 18 años.

“El Gobierno, Santiago Caputo, los asesores se piensan que son muy vivos y que a la marcha le contestan con más provocaciones y ayer hicieron un anuncio temerario. No por la medida que es una fake news, acá en Argentina ningún niño trans es mutilado. Acá lo que se están mutilando son los derechos del colectivo LGBTI y la salud pública”, manifestó.

El legislador habló de una campaña de demonización del colectivo travesti y trans, al que definió como el eslabón más débil de la sociedad.

“La única posibilidad que tiene el colectivo travesti trans es con el acompañamiento de las familias y esta amenaza del presidente Milei en Davos de que los equipos van a ser juzgados como los peores crímenes de la humanidad, y el ataque de ayer es un golpe a las familias que amorosamente acompañan a esas infancias y adolescencias que hoy tienen proyecto de vida, se miran al espejo y se sienten conformes a lo que ven”, sentenció.

La diputada Lemoine, a la que aludió en su discurso Paulón, respondió a través de redes sociales. “Hormonizar niños e interrumpir su desarrollo físico es abuso infantil. La educación sexual es necesaria, no a la sexualización de los niños”, posteó en X.