Solo hablarán los Menem: “Ni el Presidente ni Karina van a decir nada del tema porque no tienen nada que ver” con las coimas

El escándalo por la supuesta confesión del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo impacta de lleno en la cúpula libertaria que, en las últimas horas, parece haber activado el operativo para desarticular el conflicto.

En Casa Rosada consideraron atinado que Martín y Eduardo “Lule” Menem se desempeñen como los interlocutores del tema, y así evitar que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y al presidente Javier Milei se vean involucrados en el asunto.

“Ni el Presidente ni Karina van a decir nada del tema porque no tienen nada que ver”, sintetizó una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Lo cierto es que la etapa del silencio gubernamental que atravesó la semana pasada el Gabinete Nacional parece haber terminado anoche, cuando “Lule” Menem, mano derecha de la menor de los Milei, reseteó su cuenta de X que data de 2012, y publicó un extenso comunicado en el que atribuyó las denuncias de pedido de coimas en las prestaciones de discapacidad en su contra a una “burda operación política del kirchnerismo”.

Esta mañana, el titular de la Cámara de Diputados hizo lo propio con el periodista Agustín Laje en el canal A24. Durante su breve entrevista, Martín Menem no solo desmintió el contenido de los audios sino que reiteró en ocho oportunidades que pone “las manos en el fuego por Karina Milei y Eduardo ‘Lule’ Menem”, los dos funcionarios señalados por Spagnuolo de recaudar coimas a través la droguería Suizo Argentina, cuyo dueño es Eduardo Kovalivker.

Se espera que esta noche, repita su performance en LN+ e insista en la instalación de la versión oficial que rechaza la participación directa de su primo y de la titular de La Libertad Avanza en negociados espurios.

Por el momento, Lule, quien llegó a Casa Rosada este mediodía, mantendrá su perfil bajo, se limitará al uso de su red social, y evitará dar declaraciones a la espera de nuevos movimientos.

Es que en Balcarce 50, pese a estar seguros de su inocencia, anticipan que, con el correr de los días, saldrán a la luz nuevas filtraciones aunque estiman que será “más de lo mismo”. “No sabemos aún sobre la veracidad de esos audios, pero hay más, por lo menos recortes. Vamos a esperar que se expida la Justicia”, pregonan.

El mandatario mantiene su ánimo habitual aunque hay quienes admiten que la relación de cercanía que mantenía con Diego Spagnuolo, al que consideraba su amigo, agravó el impacto de las filtraciones.

Sin contacto con el exfuncionario al que califican de “mitómano”, algunas voces libertarias anticipan que, de detectar la veracidad de los audios, no descartan iniciar acciones legales en su contra.

Mientras tanto, casi de espaldas a la polémica, en la administración libertaria buscan mostrar que todo funciona como es habitual.

Esta mañana, como todos los lunes, Karina Milei encabezó la mesa nacional de campaña electoral junto al asesor presidencial, Santiago Caputo, y el equipo de este último conformado por Macarena Alifraco, su mano derecha; Vicente Fernández Mouján y Tomás Vidal, ambos de la consultora Move Group.

Por la tarde, el Presidente cumplirá con su agenda y se mostrará en la ciudad de Junín, en un acto de campaña que se celebrará a las 17, en el Teatro San Carlos, que oficiará de presentación formal de los candidatos nacionales de La Libertad Avanza que competirán en las elecciones del 26 de octubre.

A las 14, el libertario inaugurará un edificio correspondiente a la Corporación América, ubicado en Libertador y Vergara, en la localidad de Vicente López.