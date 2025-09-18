Radio TV Valle Viejo
Solidario: sorprendió a un ladrón robando en la casa de su vecino, lo encaró y logró detenerlo

Un hombre se enfrentó a un ladrón que intentó robar en la casa de su vecino y logró atraparlo y retenerlo hasta que llegara la Policía, frustrando así el robo. Según fuentes policiales sucedió este jueves por la madrugada, en Rawson, Chubut. 

El sospechoso identificado como Pablo Gabriel Castro, de 31 años, llegó hasta una casa del Barrio La Quebrada en Rawson, escaló una pared y subió hasta el techo con evidentes intenciones delictivas. Ya en el perímetro de la propiedad, rompió puertas y ventanas y comenzó a sustraer efectos de valor. Acto seguido, intentó escapar por los techos, tal y cómo había entrado. 

Fue allí que el vecino de la vivienda contigua lo sorprendió en el techo y le hizo frente, dando paso a una persecución en la que el vecino lo alcanzó y tuvieron un forcejeo en el que intercambiaron golpes. El vecino logró reducirlo y detenerlo para dar aviso a la Policía. 

Efectivos de la Subcomisaría Ansilta llegaron al lugar y detuvieron a Castro, quien fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia, en la UFI Flagrancia. 

