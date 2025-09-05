Solicitaron prisión perpetua para una acusada por asesinar con alcohol y éxtasis a su hija con discapacidad

Una fiscal pidió la pena de prisión perpetua para una mujer acusada de asesinar con alcohol y éxtasis a su hija con discapacidad en la ciudad balnearia de Mar del Plata

Florencia Salas señaló durante la lectura de alegatos que el 3 de septiembre de 2022, Natalia Etcheverry, de 48 años, suministró pastillas de MDMA y bebidas alcohólicas a la menor de 8 años en un domicilio del barrio López de Gomara, motivo por el que consideró que fue autora de un homicidio doloso.

Las pericias indicaron que la víctima tenía 2,27 gramos de alcohol en sangre y también fue inducida a consumir benzodiacepinas, que no llegó a metabolizar.

Por su parte, la defensa solicitó que la imputada sea absuelta, al tiempo que en el caso de no cumplirse esa petición plantearon la posibilidad que reciba de forma subsidiaria una sentencia menor por el delito de abandono de persona.

La mujer declaró ante las autoridades que encontró muerta a la damnificada y el personal de salud sospechó en un primer momento que el fallecimiento se debió a los trastornos epilépticos que padecía, según informó el portal del diario La Capital.

Sin embargo, el padre concurrió a la sede fiscal y remarcó que creía que Etcheverry pudo ser la autora material del crimen, mientras que la Fiscalía N°1 pidió al Juzgado de Garantías que se exhume el cadáver y peritos del Cuerpo Médico Forense llevaron a cabo análisis de laboratorio, los cuales determinaron que la niña presentaba restos de metanfetamina y metilendioxi, compatibles con la droga de diseño sintético.

Con la cantidad de pruebas reunidas, el 30 de noviembre de 2022 se concretó la detención de la sindicada en la finca de la calle Luzuriaga al 1200.