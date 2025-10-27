Sobrevivientes de la tragedia en Misiones afirman que el auto se cruzó de carril y chocó de frente al colectivo que despistó y causó nueve muertes

Una de las sobrevivientes del siniestro vial ocurrido el domingo en Misiones aseguró que el Ford Focus “se atravesó en la ruta” instantes antes de que el colectivo despistara y cayera al arroyo Yazá. La joven, identificada como Milagros Ferreira, de 21 años, permanece internada en el Hospital SAMIC de Oberá y brindó su testimonio en diálogo con la prensa local.

“Vi cuando el auto se atravesó y el colectivo despistó”, relató Ferreira desde la sala de observación. “El auto se puso en frente y el chofer del colectivo dobló de cualquiera de los lados iba a caer”, agregó. Según su relato, el vehículo menor se desplazaba “en dirección contraria”.

Ferreira subió al micro apenas un minuto antes del impacto. “Yo venía en la parte de enfrente. Me entró un poco de vidrio en la cabeza y en el brazo”, contó. “Cuando me desperté ya estaba en el hospital. No vi más nada después”, añadió.

Otro de los testimonios relevantes es el de Sergio Cuevas, padrino de Juan José Cuevas, uno de los pasajeros que continúa internado en el Hospital Madariaga de Posadas. El joven sufrió múltiples lesiones al salir despedido del vehículo.

“Él iba en el colectivo con dirección hacia Eldorado y fue despedido por la ventana delantera. Quedó atrapado en una rama, con la mitad del cuerpo en el agua”, explicó el padrino.

Según su relato, su ahijado “se rompió el tobillo y el peroné, y tuvo un astillamiento en las vértebras que le provocó un sangrado en el abdomen”. Aunque el cuadro es complejo, el sobreviviente se mantiene consciente. “Él está consciente, se acuerda de todo. Vio cómo se cruzó el otro automóvil, un Ford Focus”, aseguró Cuevas.

El audio que investiga la Justicia

En paralelo, la Policía de Misiones y la Justicia de Oberá analizan un audio de WhatsApp que habría sido grabado por Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34), el conductor del Ford Focus que murió en el lugar. En el mensaje, enviado minutos antes del impacto, una voz que sería la del automovilista dice: “Estoy volviendo a 180, 190… recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”.

En otro tramo, el mismo audio incluye una expresión que ahora es materia de análisis judicial: “Me quiero pegar un palo, no sé… se va a la puta todo”.

El teléfono del conductor fue entregado a la Justicia tras las primeras diligencias, y será sometido a un peritaje forense por la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC) del Poder Judicial. Las pericias intentarán determinar si el audio fue efectivamente grabado por Ortiz y en qué momento fue enviado.

Fuentes de la investigación señalaron que la madre del conductor inicialmente se negó a entregar el celular, aunque luego accedió. El dispositivo quedó bajo custodia judicial y se esperan los resultados de los estudios en las próximas horas.

Además, se aguarda el informe toxicológico y de alcoholemia sobre la muestra de sangre extraída al conductor, que podría aportar datos sobre las condiciones en que manejaba.

El hecho y las víctimas

El siniestro ocurrió cerca de las 4:30 del domingo, a la altura del kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, en la zona de Campo Viera. El colectivo de la empresa Sol del Norte, que se dirigía desde Oberá hacia Eldorado, colisionó de frente con el Ford Focus que circulaba en sentido contrario. Tras el impacto, el micro se precipitó al arroyo Yazá.

La Policía de Misiones confirmó la identidad de las nueve víctimas fatales: Gabriela Paola García (26), Magalí Lilén Belén Amarilla (22), Katia Bupvilofsky (24), Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34), Ángelo Tadeo Alpuy (19), Elian Natanael Alvez (25), Jonás Luis Dávalos (20), Enzo León (19) y Brian Hobos (19).

Entre los 29 heridos hay personas de entre 5 y 67 años. Cuatro de ellos permanecen internados en estado delicado en el Hospital Madariaga.

Más de 150 efectivos policiales, bomberos y personal sanitario trabajaron desde el amanecer para rescatar a los pasajeros y asistir a los lesionados. El tránsito sobre la Ruta 14 continúa parcialmente habilitado.

La causa está a cargo del Juzgado de Instrucción N°2 de Oberá, que ordenó nuevas pericias para determinar con precisión la mecánica del hecho. El análisis del audio y del examen de alcoholemia del conductor podrían ser determinantes para reconstruir los minutos previos a la tragedia que conmocionó a Misiones.