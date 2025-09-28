Sobre Susana Zenteno y Lucía Corpacci: la capacidad no tiene nada que ver con el género

El presidente del Concejo Deliberante de Valle Viejo, Lucas Cisternas, difundió en las últimas horas un flyer en el que, presuntamente, la senadora Nacional Lucía Corpacci respalda a la Intendente Susana Zenteno y denuncia violencia política hacia ésta.

No nos consta que la ex gobernadora haya tenido esas consideraciones, de hecho no hay un mensaje de ese tenor en sus redes sociales.

Pero si Corpacci piensa que existe violencia hacia quien es su ahijada política, se equivoca: lo que se difunde es el fiel reflejo de una gestión deficiente, apuntalada por un gobierno provincial y un gobernador que no deja de cumplir un rol de intendente, saliendo a apagar cuanto incendio haya en esta jurisdicción.

Basta con que la Señora Senadora preste atención al video del comerciante Ramón Villa, quien no tuvo empacho en decirle a la jefa comunal, delante del propio gobernador, lo que muchos de los vecinos piensan.

Nunca la Dra. Corpacci se pronunció sobre “la inocente escapada” de Susana Zenteno al Caribe, quien mintió sobre una enfermedad inexistente y dejó acéfalo el municipio, con la gravedad institucional que representa, desatando una crisis sin precedente y un escándalo mediático nacional, con explicaciones casi infantiles y poniendo al descubierto la existencia de una cadena de falsedades.

¿Qué pensará Corpacci sobre las denuncias penales contra Zenteno por los delitos de Malversación de Caudales Públicos, Fraude en Perjuicio de la Administración Pública e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público por la friolera suma de $3.823.424.948 que la intentente recibió de la provincia desde el 2020 a la fecha, y cuyo destino es incierto?.

No sabemos si la legisladora tiene conocimiento que las calles están intransitables, y que las que se arreglan tienen una vida útil perentoria: a los pocos días, están hundidas. Para qué explayarnos sobre la eterna obra de cloacas.

Hoy, los vecinos padecen Valle Viejo, no lo disfrutan.

No hay que ser obtusos y defender lo indefendible y querer tapar el mal proceder de una funcionaria.

No utilicemos una cuestión tan sensible como la de género: Zenteno tuvo entre sus funcionarios más cercanos al contador Ahumada, denunciado por abuso sexual por parte de una empleada, quien aseveró que el municipio no le brindó contención, a pesar que el hecho ocurrió en dependencias municipales.

La capacidad no tiene nada que ver con el género, aunque quizás sea más fácil para Lucía buscar una excusa que admitir que se equivocó en impulsar la candidatura de Susana Zenteno, su ahijada política.