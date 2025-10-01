Radio TV Valle Viejo
Siniestro fatal en la autopista Rosario-Buenos Aires: un hombre murió en un choque de tres camiones

Una persona murió en la madrugada de este miércoles en un siniestro vial ocurrido en la autopista Rosario-Buenos Aires, entre Arroyo Seco y General Lagos. El choque involucró al menos a tres camiones, en la mano hacia Rosario. Y uno de los conductores de los vehículos de gran porte fue la víctima fatal de este hecho. La colisión por alcance se dio a la altura del kilómetro 269, antes de llegar al peaje sobre la traza nacional. 

A media mañana, la calzada todavía tenía rastros de aceite y de combustible, mientras se intentaba establecer el mecanismo del siniestro. El siniestro complicaba la transitabilidad que es muy profusa en horas de la mañana, por lo que se recomienda evitar la zona. Si bien no está cortada totalmente, se hace muy lento el paso por el lugar. Los camiones seguían ocupando parte de la calzada y estaba el personal de tránsito ordenando la circulación asistida. Pasaban de a un vehículo por vez.

  Catamarca: despidieron a 15 trabajadores de la fábrica NEBA

    Catamarca: despidieron a 15 trabajadores de la fábrica NEBA

    Trabajadores de la fábrica NEBA, ubicada en El Pantanillo, fueron cesanteados en las últimas horas. Los empleados despedidos expresaron su preocupación por la medida y sobre el futuro laboral. Cabe destacar que no hubo un pronunciamiento de la patronal ni de Inspección Laboral sobre los motivos de las cesantias.

  La publicación de Patricia Bullrich sobre la detención de Matías Ozorio casi provoca que Pequeño J se escape

    La publicación de Patricia Bullrich sobre la detención de Matías Ozorio casi provoca que Pequeño J se escape

    El criminólogo y periodista especializado en policiales y judiciales, Ignacio González Prieto, contó en Radio Rivadavia que hay un “gran enojo” con la ministra Patricia Bullrich debido a que su publicación en redes sociales de la detención de Matías Ozorio en Perú “puso en peligro la captura de Pequeño J”, ambos acusados por el triple crimen narco. “La Policía lo estaba…

  Catamarca: el vicegobernador Dusso recibió a empresas nacionales e internacionales

    Catamarca: el vicegobernador Dusso recibió a empresas nacionales e internacionales

    El vicegobernador Rubén Dusso recibió esta mañana en su despacho a un grupo de representantes de diversas empresas, tanto nacionales como internacionales, que se encuentran de visita en la provincia en el marco del 14° Seminario Internacional de Litio que se llevó adelante esta semana en Catamarca. La reunión fue provechosa para el objetivo de…

  "Si te metés conmigo, te metés con Dios", la sugestiva frase de "Pequeño J" en la puerta de la casa de su novia

    “Si te metés conmigo, te metés con Dios”, la sugestiva frase de “Pequeño J” en la puerta de la casa de su novia

    “En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores”, decía el mensaje que dejaron los boqueteros en el denominado “Robo del Siglo” a la sucursal del Banco Río en Acassuso, en enero de 2006. “Pequeño J” no quiso ser menos y dejó un mensaje escrito en una de las puertas de la vivienda…

  Excombatientes kirchneristas desplegaron en las Islas Malvinas una bandera con la leyenda "Cristina libre"

    Excombatientes kirchneristas desplegaron en las Islas Malvinas una bandera con la leyenda “Cristina libre”

    Integrantes del Centro de Excombatientes de La Plata, identificado con el kirchnerismo, desplegó en las Islas Malvinas una bandera para pedir la liberación de Cristina Kirchner, que cumple la condena de seis años de prisión en su domicilio por fraude al Estado. La audaz iniciativa cosechó la “enérgica condena” de la Federación de Veteranos de Malvinas de la Provincia de…

  Atrapan a un peligroso arrebatador en Catamarca

    Atrapan a un peligroso arrebatador en Catamarca

    A las 21:45 de la noche de ayer, a través del SAE-911, numerarios de la Comisaría Novena tomaron conocimiento que una persona del sexo masculino habría intentado arrebatarle sus pertenencias a un hombre, a bordo de una motocicleta Honda CG Titán 150 cc., de color blanco, en la avenida Los Minerales, para luego darse a la fuga. De inmediato, los uniformados…

