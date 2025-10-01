Siniestro fatal en la autopista Rosario-Buenos Aires: un hombre murió en un choque de tres camiones

Una persona murió en la madrugada de este miércoles en un siniestro vial ocurrido en la autopista Rosario-Buenos Aires, entre Arroyo Seco y General Lagos. El choque involucró al menos a tres camiones, en la mano hacia Rosario. Y uno de los conductores de los vehículos de gran porte fue la víctima fatal de este hecho. La colisión por alcance se dio a la altura del kilómetro 269, antes de llegar al peaje sobre la traza nacional.

A media mañana, la calzada todavía tenía rastros de aceite y de combustible, mientras se intentaba establecer el mecanismo del siniestro. El siniestro complicaba la transitabilidad que es muy profusa en horas de la mañana, por lo que se recomienda evitar la zona. Si bien no está cortada totalmente, se hace muy lento el paso por el lugar. Los camiones seguían ocupando parte de la calzada y estaba el personal de tránsito ordenando la circulación asistida. Pasaban de a un vehículo por vez.