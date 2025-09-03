Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Sindicato celebró la medida de marcha atrás del Gobierno sobre Vialidad Nacional, pero denunció desfinanciamiento

El Gobierno nacional resolvió restituir las funciones de organismos públicos que habían sido alcanzados por un decreto de necesidad y urgencia que preveía su disolución, entre estos, Vialidad Nacional. La medida fue oficializada a través del decreto 627, luego de que el Congreso rechazara las disposiciones impulsadas por el Ejecutivo.

Al respecto, el secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional del distrito Entre Ríos, Raúl Meza, celebró la decisión y a Elonce sostuvo que “la restitución trae tranquilidad a los trabajadores, ya que el DNU 461 disponía la disolución del organismo y dejaba a todo el personal en disponibilidad”.

“Nos alegra que el organismo no se desarme. Se actuó con sensatez y hubo apoyo no solo de la oposición, sino también de legisladores de distintos espacios para que Vialidad Nacional continúe con las tareas que históricamente ha desarrollado”, ponderó.

El gremialista recordó que el proceso legislativo fue clave: la Cámara de Diputados rechazó la medida con 138 votos en contra y 65 a favor el pasado 6 de agosto, mientras que el Senado la desestimó el 21 de agosto con 60 votos en contra y 10 a favor. “Además, el Poder Judicial intervino con una medida cautelar que impidió avanzar con la disolución de Vialidad, lo que permitió sostener un organismo con más de 90 años de historia”, explicó Mesa.

El dirigente sindical destacó que la marcha atrás también abarcó a otros entes como INTA, INTI y la Marina Mercante, que habían sido alcanzados por el decreto original.

Sin embargo, Mesa advirtió que la situación actual del organismo sigue siendo crítica por falta de recursos. “En Vialidad Nacional estamos desfinanciados. No tenemos insumos básicos como combustible o asfalto, lo que impide avanzar con obras y tareas pendientes. Es necesario que se declare la emergencia vial para garantizar la seguridad en las rutas”, planteó.

  • Catamarca: detienen a dos jóvenes sospechados de robo de un celular

    Catamarca: detienen a dos jóvenes sospechados de robo de un celular

    En la esquina de la avenida Choya y calle Antofalla, numerarios de la Seccional Séptima aprehendieron a dos jóvenes de apellidos Ibáñez (19) y Navarro (26) que al momento de ser identificados, uno de ellos habría arrojado un teléfono celular del que no pudo acreditar su legítima propiedad y procedencia, mientras que el restante vociferó insultos y amenazas para luego…

  • Sindicato celebró la medida de marcha atrás del Gobierno sobre Vialidad Nacional, pero denunció desfinanciamiento

    Sindicato celebró la medida de marcha atrás del Gobierno sobre Vialidad Nacional, pero denunció desfinanciamiento

    El Gobierno nacional resolvió restituir las funciones de organismos públicos que habían sido alcanzados por un decreto de necesidad y urgencia que preveía su disolución, entre estos, Vialidad Nacional. La medida fue oficializada a través del decreto 627, luego de que el Congreso rechazara las disposiciones impulsadas por el Ejecutivo. Al respecto, el secretario general…

  • Tiene 17 años: un joven de Lanús quedó seleccionado entre los 10 mejores estudiantes del mundo

    Tiene 17 años: un joven de Lanús quedó seleccionado entre los 10 mejores estudiantes del mundo

    Le gusta pensarse como una “máquina de aprender”. Gastón Díaz cursa el último año de secundaria en el Instituto Santa Faz de Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Con apenas 17 años, su currículum incluye, entre otros méritos, la creación de una app de marketing digital que permite detectar señales de compra en base al comportamiento del consumidor; la…

  • En la Capital de Santa Fe se realizó el primer juicio por jurados: condenaron al asesino de un rapero que había ido a comprar una moto

    En la Capital de Santa Fe se realizó el primer juicio por jurados: condenaron al asesino de un rapero que había ido a comprar una moto

    El primer juicio por jurados realizado en la ciudad de Santa Fe declaró culpable y condenó a prisión perpetua a Iván Oscar Carrizo por el homicidio de Lautaro Isaac Leandro, conocido como “Lato”, cometido el 18 de septiembre de 2022 en la capital provincial. El veredicto unánime del jurado popular se conoció el martes a la noche, luego de que los 12 miembros deliberaron…

  • Catamarca: detienen a un joven por violencia de género

    Catamarca: detienen a un joven por violencia de género

    A solicitud del SAE-911, personal de la Comisaría Quinta se hizo presente en calle La Pampa al 1.400 y se entrevistó con una joven de 24 años, quien manifestó que su expareja se habría tornado agresiva, para luego causarle daños a su teléfono celular. Ante lo sucedido, los uniformados procedieron a la aprehensión del presunto autor, un sujeto de…

  • Fórmula 1: Alpine reemplaza a Franco Colapinto en la primera práctica de Monza

    Fórmula 1: Alpine reemplaza a Franco Colapinto en la primera práctica de Monza

    El equipo Alpine confirmó este miércoles que Franco Colapinto será reemplazado por el piloto de reserva Paul Aron en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia, que se desarrollará el próximo fin de semana en el circuito de Monza. Si bien la decisión puede generar cierta polémica, ya que el argentino viene de completar su mejor carrera de la temporada con el puesto…