Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Sin visitas y sin contacto con nadie: cómo pasa sus días el presunto asesino serial en el Penal de Jujuy

Matías Jurado desde el inicio de la investigación se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario Nº 1 del barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy, siguiendo desde allí los avances de la investigación en su contra.

Allí, ubicado en el Pabellón Nº 4 de este lugar que no es ajeno para él, puesto que anteriormente cumplió condena dentro de la misma unidad de reclusión por las penas recibidas por hechos de robo y robo agravado, pasa sus días en un estado de “tranquilidad”, dijeron fuentes consultadas por nuestro medio. 

Porque si bien está en compañía de otros reclusos, porque dicho pabellón funciona como una especie de lugar de “castigo” por donde van rotando indistintamente internos de otros sectores de la cárcel, Jurado se mantiene pasivo, sin siquiera interactuar con los otros presos.

Desde ese lugar, cuando así lo dispone la fiscalía, abandona su celda solamente para dirigirse en medio de un fuerte operativo de seguridad hasta las oficinas del Ministerio Público de la Acusación para seguir con todos los trámites correspondientes a la causa que se le endilga. 

Por ejemplo, durante los últimos días, estuvo concurriendo para entrevistarse con el personal del gabinete psicológico del MPA, que se encuentra formando un perfil de su conducta, a fin de tratar de comprender las motivaciones que tuvo para realizar los terribles actos que le atribuyen. 

El sector carcelario donde se encuentra, al ser un espacio chico, es de fácil control por el personal apostado en el lugar, aunque de momento, no se registraron incidentes por la llegada de lo que se presume un detenido en los papeles peligroso. 

“No habla con nadie, ni tuvo visitas hasta este momento. Solamente se limita a salir una vez al día para tomar un poco de sol y nada más. Sin contacto con otros internos“, comentaron desde la unidad carcelaria.

  • Nueva ablación de córneas en Catamarca

    Nueva ablación de córneas en Catamarca

    La Dirección de Ablación e Implantes de Catamarca (DAICA), dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, llevó a cabo una nueva ablación de córneas en el Hospital Interzonal San Juan Bautista. La donante fue una paciente de 28 años. Las córneas fueron enviadas al Banco de Ojos de Santiago del Estero y, una vez…

  • River visita a Independiente hoy sábado por el Torneo Clausura

    River visita a Independiente hoy sábado por el Torneo Clausura

    Este sábado a las 18.30, Independiente recibirá a River en el estadio Libertadores de América por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Un duelo clave tanto para el equipo de Avellaneda, que busca cortar su mala racha, como para el Millonario, que pretende mantenerse en la cima de la Zona B. El árbitro encargado de…

  • Sin visitas y sin contacto con nadie: cómo pasa sus días el presunto asesino serial en el Penal de Jujuy

    Sin visitas y sin contacto con nadie: cómo pasa sus días el presunto asesino serial en el Penal de Jujuy

    Matías Jurado desde el inicio de la investigación se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario Nº 1 del barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy, siguiendo desde allí los avances de la investigación en su contra. Allí, ubicado en el Pabellón Nº 4 de este lugar que no es ajeno para él, puesto que anteriormente cumplió condena dentro de la misma…

  • Este sábado Boca recibe a Racing por el Torneo Clausura

    Este sábado Boca recibe a Racing por el Torneo Clausura

    Boca, sumido en una crisis que incluye la reciente eliminación en la Copa Argentina y una racha de 11 partidos sin ganar, se enfrenta este sábado a Racing en un clásico decisivo para salir de su mal momento. El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, se disputará a las 16.30 en la…

  • Crimen de Diego: 41 años después, investigan a Cristian Graff, un excompañero de colegio y habitante de la casa donde hallaron los restos

    Crimen de Diego: 41 años después, investigan a Cristian Graff, un excompañero de colegio y habitante de la casa donde hallaron los restos

    Diego “Gaita” Fernández Lima era el adolescente de 16 años cuyos restos aparecieron el 20 de mayo pasado en el jardín de un chalet ubicado en avenida Congreso 3742, en el barrio porteño de Coghlan. El hallazgo se produjo cuando un grupo de obreros levantaba una pared medianera en la casa lindera. Esa propiedad contigua había sido de…

  • El Gobierno planea deportar a 109 extranjeros que rindieron examen de residencias sin informar a Migraciones

    El Gobierno planea deportar a 109 extranjeros que rindieron examen de residencias sin informar a Migraciones

    El Gobierno nacional evalúa deportar a 109 ciudadanos extranjeros que se presentaron a rendir el examen para ingresar al sistema de residencias médicas sin haber informado su situación a la Dirección Nacional de Migraciones. Según fuentes oficiales, las personas involucradas habían declarado al ingresar al país que lo hacían en calidad de turistas, pero no notificaron su participación…