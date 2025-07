Sin nombrarla, Milei acusó a Villarruel de usar los viáticos del Congreso para “hacer rosca”

En la misma semana en la que llamó “bruta traidora” a la vicepresidenta Victoria Villarruel, desde el palco de la Sociedad Rural, Javier Milei volvió a referirse a su ex compañera de fórmula y actual presidenta del Senado de la Nación, a la que acusó de usar los viáticos del Congreso para viajes de paseo o rosca.

Como hizo desde La Derecha Fest en Córdoba, sin nombrarla, el presidente le respondió a su vicepresidenta Victoria Villarruel, esta vez por las críticas que le había hecho por sus viajes al exterior. “Dice que con un gasto de 17 mil millones de dólares anuales puede ser financiado con un recorte de 30 millones en la SIDE, que ahora quiere desfinanciar pero hasta hace muy poquito querían manejar, cuando en realidad se necesitaría un recorte 570 veces más grande”, lanzó Milei.

“Ni hablar de las críticas fiscalistas a nuestros viajes al exterior, que es innegable que han sido de provecho económicos para el país y que seguramente tendremos tremendas, pero tremendas noticias en el plano internacional gracias a la enorme tarea que lleva a cabo nuestro Canciller, Gerardo Werthein”, destacó Milei.

En ese marco, el libertario lanzó un dardo directo a Villarruel y los legisladores: “Es increíble que los mismos viajes que curiosamente son criticados por quienes gastan viaje tras viaje por los viáticos del Congreso para fines personales, pasear, o políticos, rosca”.

“A estas aberraciones las llaman ’alta política’ los mismos que dicen defender a los que ya no pueden esperar, cuando en realidad lo que están haciendo es exterminar a los pobres y a los jóvenes, los sectores más indefensos de nuestra sociedad, que no tienen poder de lobby, ni de voto. Porque no son más que genocidas del futuro, son asesinos de nuestros hijos, nuestros pobres y nuestros indefensos, que con tal de rasquetear un puñado de votos hoy son capaces de condenar a generaciones futuras enteras a la miseria”, remarcó el Presidente.