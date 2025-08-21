Sin agua potable hasta la tarde en varios sectores de la Capital catamarqueña

Aguas de Catamarca informa que los operarios se encuentra realizando tareas de reparación por una rotura de caño PVC Ø160 en calle San Lucas esquina San Pablo.
Como consecuencia, se prevé baja presión y falta de agua hasta horas de la tarde en los siguientes barrios:
100 Viv, 120 Viv, Calera del Sauce, 50 Viv. San Antonio Sur, Almirante Brown, Bancario, Jesús de Nazareth, Luis Franco, San Antonio Sur y Santa Marta
Por otro lado, la empresa se encuentra realizando tareas de reparación por una rotura de caño PVC Ø160 en calle Manuel de Zalazar esquina El Alto.
Como consecuencia, el servicio se verá afectado en:
12 Viv. Ottorino Dagostini, 144 Viv. Choya, 20 Viv. La Victoria, 57 Viv. Hipódromo, Choya, El Milagro, Hipódromo, La Victoria y Las Flores, Piloto y Parque Norte.