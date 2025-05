Silvia Lospennato cruzó a Javier Milei: “Peor que mentir es creerse sus propias mentiras”

La diputada y candidata a legisladora porteña, Silvia Lospennato salió a cruzar con dureza al presidente Javier Milei, luego de que este acusara al líder del PRO, Mauricio Macri, y a Cristina Kirchner de hacer un pacto para que no se aprobara el proyecto de Ficha Limpia. “Peor que mentir, es creerse sus propias mentiras”, disparó.

“Señor Presidente, la Ficha Limpia no era un proyecto suyo, tampoco era un proyecto mío, aunque yo lo haya presentado por primera vez en la Argentina en el año 2016 y lo haya representado ininterrumpidamente desde ese momento”, arrancó su video la candidata a legisladora.

“La Ficha Limpia era y es un proyecto ciudadano, respaldado por un movimiento de ciudadanos independientes y por una mayoría social, que hoy se siente frustrada y decepcionada. Lo que sí era suyo era la responsabilidad de que saliera la ley, y no salió”, lanzó con dureza.

En ese sentido completó: “Yo le creí, muchos le creímos, pero todavía hay algo peor que mentir, que es creerse las propias mentiras. Luego completó: “Un pacto entre el presidente Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años. No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas y no lo cree ningún argentino”.

“Pero pese a los ataques y a los agravios, yo estoy en paz, porque tengo la certeza que la verdad siempre sale a la luz. ¿Sabe por qué? Porque somos una mayoría, los argentinos, que queremos vivir en un país sin corrupción. Porque somos una mayoría, los argentinos, que le decimos que no a los pactos de impunidad”, completó.

Silvia Lospennato: “No me disfrazo de antikirchnerista”

La candidata a legisladora porteña, Silvia Lospennato, habló luego del rechazo a la ley de Ficha Limpia en el Senado y apuntó con dureza contra La Libertad Avanza. La diputada nacional del PRO cuestionó al presidente Javier Milei y reconoció que, tras el fracaso del proyecto, llegó a plantearse su continuidad política.

“Pensé en dejar la política, no es una exageración. Fue una reacción de frustración. Dije: ¿para qué sirven tantos años de esfuerzo si la corrupción y la impunidad siempre terminan ganando? Pero después reflexioné”, confesó la dirigente en declaraciones radiales.