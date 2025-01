Silvana Carrizo exigió al Gobierno de Catamarca garantizar el empleo privado y responder ante los trabajadores de Mom Sports

Conocidos los los recientes despidos en la fábrica Mom Sports (ex-TextilCom), la diputada y presidenta del bloque de la UCR Silvana Carrizo, expresó su preocupación y recordó que se venía advirtiendo sobre la falta de control por parte de los Ministros de Trabajo e Industria, a quienes acusó de “mirar para otro lado, no pueden desconocer lo que estaba pasando”.

Carrizo recordó que en mayo del 2024 la Cámara de Diputados solicitó un informe detallado sobre la situación de las empresas, los beneficios promocionales otorgados y las condiciones laborales. Sin embargo, “a meses de aquella solicitud, seguimos sin respuestas. Es inadmisible que los trabajadores estén librados a su suerte mientras los responsables políticos se pasan las culpas entre sí”, enfatizó.

La legisladora criticó duramente la gestión de los ministros Verónica Soria y Sebastián Caria, señalando que el año pasado el gobierno provincial, a través del Ministerio de Industria, otorgó al Grupo Shanghai S.A. –propietario de Mom Sports– un aporte no reembolsable de $132 millones para la adquisición de maquinaria. “Ese dinero debía garantizar la estabilidad laboral y el crecimiento de la empresa, pero hoy nos encontramos con trabajadores que no pueden ingresar a su lugar de trabajo y familias que no saben cómo llegar a fin de mes, si no trabajan articuladamente seguirá pasando esto”, cuestionó.

Carrizo exigió explicaciones urgentes y medidas inmediatas para resguardar los empleos de los catamarqueños. “¿Quién se preocupa y ocupa de los trabajadores? Necesitamos que los ministros informen qué hicieron para garantizar las condiciones laborales óptimas y evitar estos despidos masivos. ¿Qué controles se realizaron sobre las empresas que reciben beneficios promocionales en la provincia? La falta de transparencia y de compromiso es indignante”, remarcó.

Además, la diputada manifestó su indignación ante la aparente desidia del gobierno “los ministros siguen pasando la responsabilidad de uno a otro mientras la gente pierde su sustento, esto no puede seguir así, los empleados de Mom Sports no pueden esperar más”.

Por último, la legisladora radical reafirmó su compromiso con los derechos laborales y adelantó que continuará impulsando iniciativas para exigir respuestas concretas del Ejecutivo provincial. “Es hora de que el gobierno asuma su responsabilidad de garantizar verdaderamente el empleo privado y se enfoque en proteger a quienes realmente sostienen la economía, los trabajadores catamarqueños”, concluyó.