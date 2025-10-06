Siguen los casos de bullying en Catamarca: dos nenas de 12 años fueron hospitalizadas

La violencia escolar se multiplica en Catamarca. En las últimas horas, dos menores de 12 años debieron ser trasladadas al hospital de Niños Perón, luego de sufrir agresiones en escuelas de la provincia.

En la Capital, una alumna fue atacada por cinco compañeras, quienes le cortaron el cabello, le robaron la mochila y la acosaron por las redes sociales, y la familia radicó la denuncia en la Unidad Judicial N° 5.

Aquí en Valle Viejo, otra niña fue interceptada a la salida de la escuela María Emilia Azar por 10 compañeras, se descompensó y también fue derivada al hospital.