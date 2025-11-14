Sigue el escándalo por la terminal de Belén: “Nos entristece porque queda como que somos incapaces”

Daniel Ríos, exintendente de Belén, volvió a marcar diferencias con la decisión del municipio de ceder a la provincia a la administración de la nueva terminal, una obra financiada con fondos mineros.

Señaló que la gestión municipal estaba en condiciones de hacerse cargo y advirtió que la falta de licitaciones claras generó preocupación entre comerciantes que esperaban participar.

También remarcó que aún no existe un acta formal de traspaso y que la rotonda prevista, según dijo, ya pagada, no impide la apertura del predio. Sostuvo que los beneficios económicos deben quedar en Belén y que la administración local podría reordenarse para operar la obra sin mayores costos. Además, Ríos pidió que si se mantiene la sesión, el administrador sea una persona del propio departamento.

El ex jefe comunal fue contundente en su rechazo a la decisión de la actual gestión: “No hay grandes costos, los cuales no puedan ser compensados, porque si hablamos de la electricidad, cada una de las oficinas o cada uno de los locales o cada uno de los espacios estén concesionados, que cada uno va a tener su medidor como corresponde. Por otro lado, el servicio de de Internet también sería abonado por parte de quienes lo soliciten y lo utilicen. Eso se iba a ir conociendo con el tiempo, tampoco creo posible hacer una estimación si no se empieza a caminar, porque, por ende, también esta infraestructura tiene que amoldarse, acomodarse, ir creciendo a medida de que quienes hacen uso de de ese lugar, lo vayan requiriendo, o sea, que es un tiempo de crecimiento hasta que se equilibre el funcionamiento y todas las necesidades para la cual ha sido construida. Yo no veo grandes dificultades, grandes problemas en tomar esa decisión. Aparte de eso, el municipio de Belén cuenta con personal excelente, la gente es muy predispuesta. En ese sentido, nos entristece porque queda como que somos incapaces de gerenciar, de sobrellevar el funcionamiento de nuevo espacio físico”.