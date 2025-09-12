Radio TV Valle Viejo
Shell subió los precios de los combustibles: los nuevos valores de la nafta y el gasoil

La petrolera Shell aplicó una nueva suba en el precio de sus combustibles, que comenzó a regir desde las 00:00 de este viernes 12 de septiembre. De acuerdo a lo relevado, el incremento fue de cinco pesos por litro en todas las variedades de naftas y gasoil. Así quedaron los valores en los surtidores:

Nafta Súper: de $1.547 a $1.552

V-Power Nafta: de $1.806 a $1.811

Diésel Común: de $1.605 a $1.610

V-Power Diésel: de $1.824 a $1.829

En paralelo, los valores de YPF presentan una dinámica diferente: la compañía implementó un sistema de precios diferenciados según ciclos de demanda y horarios, lo que genera variaciones diarias y regionales. Además, ofrece un descuento del 6% para quienes abonen con la aplicación móvil YPF App, beneficio que suele estar disponible durante la madrugada.

