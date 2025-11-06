Sesionó el senado de Catamarca

Encabezada por la vicepresidenta del cuerpo, senadora Andrea Lobo, la Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante este jueves su 22° Sesión Ordinaria, oportunidad en la que se dio tratamiento a diversas iniciativas parlamentarias. En el marco del orden del día, fueron aprobados dos proyectos de resolución impulsados por los senadores José Pío Carletta y Soledad Blas, que buscan promover acciones de impacto social, territorial y de conectividad vial en distintos puntos de la provincia.

Recuperación y destino público de inmuebles en San Antonio

A instancias del senador José Pío Carletta, el cuerpo aprobó el Proyecto de Resolución mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos y la Fiscalía de Estado, que se arbitren las medidas necesarias para recuperar la posesión de los inmuebles identificados con las matrículas 10-23-10-7025; 10-23-10-7030; 10-23-10-6035; 10-23-10-7040; 10-23-10-6244; 10-23-10-6241 y parte del Padrón N° 745, ubicados en la localidad de San Antonio, departamento La Paz.

Asimismo, se plantea la posibilidad de celebrar un convenio de transferencia a favor del Municipio de Icaño, sujeto a condiciones técnicas y jurídicas que garanticen el destino público indelegable de los terrenos.

El proyecto tiene como finalidad que los inmuebles sean afectados a fines comunitarios, como la ampliación del cementerio local, la urbanización para la creación de un nuevo barrio con servicios básicos, el desarrollo de un área productiva y la habilitación de espacios deportivos y recreativos.

En sus fundamentos, el senador Carletta destacó que “la intervención propuesta responde a una política pública de ordenamiento territorial, equidad social y sostenibilidad urbana”.

Extensión de la Ruta Provincial N° 223

Por impulso de la senadora Soledad Blas, el Cuerpo dió luz verde al Proyecto de Resolución, sobre requerir al Poder Ejecutivo Provincial disponer la extensión de la Ruta Provincial N° 223, incorporando el tramo comprendido entre El Durazno y El Tolar, con una longitud aproximada de 27 kilómetros.

La iniciativa propone que la Dirección Provincial de Vialidad realice en dicho trayecto tareas de mejora, mantenimiento permanente y señalización, incluyendo cartelería con referencias turísticas, conforme a las normas vigentes.

De acuerdo con los fundamentos de la senadora Blas expuestos por su par la senadora Virginia Del Arco, esta obra representa “un paso fundamental para consolidar derechos, acortar distancias y garantizar igualdad de oportunidades”, destacando que la reciente inauguración del tramo que une a El Tolar con otras localidades “fue un hecho histórico para los habitantes de la zona y la concreción de un sueño largamente esperado”.

Con la ampliación del corredor vial, “no solo se fortalece la actividad productiva y turística del departamento Belén, sino que también se reafirma el compromiso de seguir trabajando por una Catamarca más integrada, donde cada obra pública se transforme en motor de progreso y en una respuesta concreta a las necesidades del pueblo”.

Reconocimientos a destacadas trayectorias y logros catamarqueños

Durante la sesión, el Pleno acompañó también diversos proyectos de declaración, mediante los cuales se reconocieron trayectorias, logros y participaciones de catamarqueños en los ámbitos social, educativo, cultural y deportivo.

Fueron declarados de Interés Legislativo, Cultural y Deportivo la amplia trayectoria de Hugo Alberto Vaquinsay en el boxeo y su labor como entrenador (Senador José Alaniz Andrada).

De Interés Legislativo y Deportivo, la destacada participación de la patinadora Valentina Loza Yapura en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico realizado en Beijing, China, donde representó a la provincia y al país (Senadora Soledad Blas).

De Interés Social y Legislativo, la trayectoria de Juana Isabel Castro, por su ejemplo de trabajo, dedicación y compromiso comunitario (Senadora Virginia Del Arco).

De Interés Social, Deportivo y Legislativo, la labor de Ramón Antonio Heredia, cuya historia de esfuerzo y amor por el deporte constituye un ejemplo para toda la comunidad (Senadora Virginia Del Arco).

Y de Interés Educativo y Parlamentario, la destacada participación del estudiante Omar Mijael Soto Acosta, de la Escuela Preuniversitaria ENET N° 1, quien obtuvo medalla de oro en la instancia nacional de la 35° Olimpiada Argentina de Física, desarrollada en la ciudad de Córdoba (Senador Ramón Figueroa Castellanos).