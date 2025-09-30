Sentada de alumnos en protesta por un caso de bullying en La Rioja: hace un mes que la víctima falta a clases

Jazmín, alumna de tercer año del Colegio 1, lleva 30 días sin asistir a clases debido a un acoso constante que viene sufriendo de parte de una compañera del mismo curso. Según denunciaron sus compañeros, el hostigamiento incluye insultos, burlas y, en uno de los episodios más graves, le arrojaron sobres de azúcar en la cabeza.

“Hace mucho que Jazmín recibe bullying y las autoridades no hacen nada. Siempre defienden a la persona equivocada”, aseguraron los estudiantes. La situación ha provocado que la joven se sienta desprotegida, insegura y obligada a permanecer fuera de la escuela para resguardar su salud emocional.

Ante la falta de respuestas del colegio, alumnos de quinto año organizaron una sentada frente a la institución, como forma de protesta y en solidaridad con Jazmín. “Hacemos esta sentada porque necesitamos que se tomen medidas reales, que se respete a todos los compañeros y se termine con este acoso”, expresaron durante la manifestación.

Los estudiantes también reclamaron que se implemente concientización sobre el bullying en todas las escuelas, explicando que las burlas y agresiones no son simples juegos, sino actos que generan daño emocional profundo. “Queremos que todos comprendan lo que significa el bullying y cómo afecta a quienes lo sufren. No puede ser que esto se ignore y después nos lamentemos cuando las noticias muestran casos graves”, añadieron.

El caso de Jazmín pone en evidencia la falta de acción de las autoridades escolares. Mientras la agresora continúa sin recibir sanciones, la víctima sigue fuera de las aulas, mostrando el vacío de protección y el silencio institucional que impera en la institución.

“Es importante que se priorice la salud emocional de los estudiantes y que se promueva un ambiente de respeto y solidaridad dentro de la escuela”, señalaron los alumnos. Con esta sentada, buscan visibilizar un problema que afecta a muchos jóvenes y que, según ellos, requiere atención inmediata antes de que sus consecuencias se vuelvan irreparables.

Jazmín permanece alejada de las clases mientras la comunidad educativa espera que las autoridades finalmente tomen cartas en el asunto y se comprometan a frenar el bullying de manera efectiva.