Senderismo y trekking por cinco paisajes de Catamarca 

Una caminata atravesando misteriosos túneles truncos enclavados en las yungas, un recorrido respirando el aire más puro en un entorno rodeado de margaritas silvestres, un trayecto por paisajes con castillos naturales, y otro custodiado por cerros de colores, y el desafío de subir un volcán en la puna, son planes irresistibles para vivir una experiencia inmersiva en la naturaleza de Catamarca.

Protección solar, ropa liviana, agua y los cordones de las zapatillas bien ajustados es lo que requieren estas caminatas de baja y media dificultad, que pueden realizarse en cualquier época del año y en un solo día. A continuación, cinco lugares para visitar en salidas grupales con guías de turismo.

Túneles de la Merced

Los Túneles se encuentran a 5 kilómetros al noreste de la localidad de La Merced, en el departamento Paclín, y a 56 kilómetros de la ciudad Capital, en plena selva de montañas. La caminata es de baja dificultad y se recorren en total 10 km.

Este atractivo nace a raíz de un proyecto de mediados del siglo XX que nunca se concretó y que tenía como finalidad realizar la unión ferroviaria entre Catamarca y Tucumán, y en consecuencia con el noroeste argentino a través del Ferrocarril General Belgrano.

La Silleta en Las Juntas

En Las Juntas, a 59 km de la Capital, se encuentra La Silleta, un puesto ubicado a 2.500 metros de altura aproximadamente. Para llegar a este lugar se recorre en total una distancia de 22 km de dificultad media con pendiente pronunciada, por estrechos senderos de tierra, con el verde de los cerros que lo rodean, donde suelen sobrevolar los cóndores.