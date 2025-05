Señalan a Jalil, Zamora y Llaryora, por voltear la sesión en Diputados para subir las jubilaciones

Informe de Pablo Dipierri en La Política Online

Martín Menem dio por caída la sesión a las 12:31, cuando la oposición sólo juntaba 124 diputados presentes y quedaba a cinco bancas de las 129 necesarias para iniciar el tratamiento de los proyectos en discusión.

Los libertarios consiguieron el favor de los gobernadores Martín Llaryora, Nacho Torres, Gerardo Zamora, Raúl Jalil, Carlos Sadir y Leandro Zdero, que ordenaron a sus legisladores que pegaran el faltazo.

Fuentes parlamentarias reconocieron en la previa a LPO que la Casa Rosada intentaba bajar la sesión con “llamados a los gobernadores”.

De hecho, entre los ausentes se contaron los cordobeses Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez. Los tres responden a Llaryora, quien logró el compromiso del Ministerio de Economía en la mediación de la semana pasada ante la Corte Suprema para que el Estado nacional le pague 5 mil millones de pesos mensuales para compensar a la caja previsional de su provincia.

También faltó el chubutense Jorge “Loma” Avila, líder de los petroleros y hombre de Nacho Torres. Tampoco asistieron los radicales Jorge Rizzotti, oriundo de Jujuy y de buena sintonía con Carlos Sadir, y Juan Carlos Polini, lugarteniente de Leandro Zdero.

Las bajas para conspirar contra el aumento jubilatorio también alcanzaron al bloque de Unión por la Patria. El gobernador santiagueño Gerardo Zamora puso en recinto solo tres de sus siete diputados mientras que Raúl Jalil evitó que se sentaran a sus bancas Fernanda Ávila y Dante López Rodríguez.

Otro de los gobernadores que contribuyó con el bloqueo a la oposición fue el salteño Gustavo Sáenz. Si bien sus diputados integran el bloque de Innovación Federal y suelen cerrar filas con el gobierno, en los pasillos del Congreso dijeron a LPO que la ratificación de la intervención del PJ salteño, pese a la impugnación de la jueza María Servini, produjo un malestar extra.

Tras el fracaso del intento opositor, que abarcaba el incremento de los haberes jubilatorios, la restitución de la moratoria previsional, la declaración de emergencia para las zonas afectadas por el temporal de la semana pasada, la definición de la presidencia de la comisión investigadora del Criptogate y la designación de Emilio Monzó y Juan Forlón como auditores, los diputados se despacharon con discursos contra la jugada de La Libertad Avanza.

El jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, dijo a los libertarios que “estaban hasta las manos por el caso Libra” y se quejó por la negativa de Menem a conceder una hora de prórroga para que llegaran diputados que tenían vuelos demorados desde sus provincias. Aunque hubo colegas de su bloque que obedecieron órdenes de los gobernadores, reivindicó la presencia de los diputados Leopoldo Moreau y María Luisa Chomiak, que fueron intervenidos quirúrgicamente en los últimos días.

Quiero decir que tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades, no es un tema de responsabilidad del Poder Ejecutivo, (porque) en el 2024 esta cámara se la pasó esperando la carroza, no sabíamos qué pasaba con un sector de la vida política argentina, no tenía definido el nombre y estuvimos un año para poder hacer la designación.

Miguel Pichetto se hizo eco, por su parte, de las discusiones sobre la jugada de Menem para abortar la sesión embarrando el terreno con la presentación de un proyecto para modificar la composición de la Auditoría General de la Nación (AGN), justo cuando Encuentro Federal, un sector del radicalismo y el peronismo habían llegado a un acuerdo para nombrar a Monzó y Forlón. “Quiero decir que tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades, no es un tema de responsabilidad del Poder Ejecutivo, (porque) en el 2024 esta cámara se la pasó esperando la carroza, no sabíamos qué pasaba con un sector de la vida política argentina, no tenía definido el nombre y estuvimos un año para poder hacer la designación”, expresó apuntando contra la interna del peronismo.

Su intervención aludía a la cuña que Menem metió al interior del entendimiento de pichettistas, radicales, peronistas y lilitos, que en las últimas semanas articularon para impulsar la investigación de la estafa Libra. Desde este martes, había empezado a circular el rumor de que el oficialismo presionaba al bloque de la Coalición Cívica para que no diera quórum, proponiendo el nombre de Mario Negri en lugar de Monzó para la AGN. Sin embargo, los seis lilitos se sentaron a sus bancas.

El jefe de la bancada de Democracia Para Siempre también cargó contra los que “están mirando para el costado” pero explicó la frustración de la sesión porque “el gobierno nacional gana la Ciudad de Buenos Aires e interpreta que ese triunfo es en favor de más impunidad”.