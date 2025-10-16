Radio TV Valle Viejo
Senadores repudiaron represión en el Impenetrable Chaqueño

La senadora por el Chaco, María Inés Pilatti Vergara, presentó en el Senado de la Nación un proyecto de declaración para manifestar su más enérgico repudio a la represión sufrida por integrantes de comunidades originarias en Villa Río Bermejito, el pasado 14 de octubre de 2025.

El texto, que contó con el acompañamiento de las senadoras y senadores Alicia Kirchner, Silvina García Larraburu, Sergio Leavy, Carlos Linares, Lucía Corpacci, María Teresa González y Fernando Salino, apunta directamente a la violencia institucional ejercida por la Policía del Chaco —junto a varias unidades especiales— contra manifestantes del pueblo qom, denunciando la crueldad y el uso desmedido de la fuerza policial como política de Estado en la provincia del Chaco.

El pasado 14 de octubre las fuerzas de seguridad —entre ellas unidades de Infantería, Caminera, de Consumos Problemáticos, Investigaciones y Bomberos— reprimieron a manifestantes del pueblo qom que ejercían su derecho a la protesta frente a los recortes en pensiones no contributivas, especialmente en el caso de un niño con discapacidad.

“La gravedad de los hechos exige una investigación administrativa y judicial inmediata para establecer las responsabilidades políticas, el cese de la violencia policial y el fin del discurso estigmatizante hacia las comunidades del Impenetrable chaqueño”, señala la senadora Pilatti Vergara en los fundamentos del proyecto.

La legisladora chaqueña advierte que “el ajuste solo se sostiene mediante el abuso de las prácticas represivas, que recaen siempre sobre los sectores más vulnerables de nuestro país y de nuestra provincia”.

Por último, los fundamentos sostienen: “No podemos mirar hacia otro lado. Este Senado debe acompañar el dolor de nuestro pueblo y rechazar de manera clara cualquier forma de abuso estatal”.

