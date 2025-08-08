Semana Mundial de la Lactancia Materna 2025 en Catamarca, con más de 60 actividades en toda la provincia

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2025, la Red Provincial de Lactancia, integrada por equipos de salud de toda la provincia, desarrolló más de 60 actividades simultáneas en el 75% del territorio.

Las acciones incluyeron difusión, capacitación, asesoramiento, talleres y apertura de consultorios externos, con participación de hospitales y CAPS de las distintas áreas sanitarias: Capital, Villa Dolores, La Carrera, San Antonio, Piedra Blanca, La Merced, Pomán, Saujil, Lavalle, Santa Rosa, San Pedro, Los Altos, Icaño, Andalgalá, Tinogasta, Belén, Londres, Villa Vil, Santa María, El Alto, Bañado de Ovanta y El Rodeo.

En la Maternidad Provincial 25 de Mayo, el Comité de Lactancia junto al Servicio de Nutrición llevó adelante una intensa agenda: apertura, stands informativos, talleres, jornada de capacitación “Apoyo, información y comunidad hospitalaria”, concursos fotográficos y decorativos.

En el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, se realizaron actividades de promoción, se inauguró el Consultorio de Lactancia y se entregaron reconocimientos a mujeres lactantes.

Desde el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, se coordinó el trabajo bajo el lema nacional: “Elijamos la lactancia materna y el acompañamiento”. Además, se invitó a instituciones públicas y privadas a iluminar sus fachadas de amarillo, se participó en disertaciones, medios de comunicación y se lanzó la Encuesta Provincial de Lactancia.

Se avanzó en la certificación nacional y apertura de tres Espacios Amigos de la Lactancia en el Poder Judicial, se capacitó a cuidadoras de Espacios de Primera Infancia del Ministerio de Desarrollo Social y se participó de la Reunión Nacional DISAPENI del Ministerio de Salud de la Nación.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna reafirma el compromiso provincial con la promoción y el acompañamiento a las familias, visibilizando los beneficios de la lactancia y la corresponsabilidad en el cuidado de la primera infancia.