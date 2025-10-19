Según una encuesta, más de la mitad de los hogares argentinos no llega a fin de mes y el 58% está endeudado

Según una encuesta de la consultora Escenarios, el 53% de los hogares argentinos no llega a fin de mes y casi el 58% está endeudado. La mayoría desconfía del gobierno y de las instituciones, y más de la mitad prevé un empeoramiento económico tras las elecciones legislativas.

A días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, una encuesta de la consultora Escenarios revela un panorama social crítico: el 53% de los hogares argentinos declara que no llega a fin de mes, mientras que casi el 58% se encuentra endeudado. El relevamiento, realizado a principios de octubre sobre una muestra de 1404 casos, refleja la tensión económica que atraviesa la gestión de Javier Milei en vísperas de un nuevo test electoral.

El estudio, dirigido por los analistas Federico Zapata y Pablo Touzón, muestra que el 30% de los encuestados llega con lo justo, mientras que apenas un 16% afirma tener ingresos suficientes o capacidad de ahorro. La contracción del consumo también se volvió generalizada: el 46% reconoció haber tenido que reducir “mucho” sus gastos, y otro 37% admitió un ajuste moderado.

La otra cara del deterioro es el endeudamiento: casi seis de cada diez hogares contrajeron deudas, y un 41% de ellos tiene dificultades para afrontarlas o no puede pagarlas.

Las expectativas hacia el futuro tampoco son alentadoras. El 55% cree que la situación económica empeorará durante el próximo año, un salto significativo respecto de diciembre de 2023, cuando solo el 31% compartía ese pronóstico al inicio de la gestión libertaria. Sin embargo, el estudio destaca una leve mejora respecto del final del gobierno de Alberto Fernández: mientras entonces más del 80% calificaba como “mala” la coyuntura económica, hoy ese porcentaje ronda el 60%.

La encuesta también indaga sobre la percepción política y ética. El 70% de los consultados considera que la mayoría o todos los funcionarios del gobierno están involucrados en casos de corrupción, un dato que se vincula con el reciente escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad y los supuestos vínculos del ex candidato libertario José Luis Espert con el empresario Federico “Fred” Machado, ligado al narcotráfico.

La desconfianza hacia las instituciones es generalizada: el 55% no confía en el Poder Ejecutivo, el 46% desconfía del Congreso, y el 66% señala al Poder Judicial como la institución menos creíble, seguida por los sindicatos (59%) y las cámaras empresariales (54%).

Aun así, el 75% de la ciudadanía sigue eligiendo la democracia como sistema de gobierno, aunque solo el 26% se muestra satisfecho con su funcionamiento. Un 31% admitiría la posibilidad de un gobierno no democrático si eso garantizara seguridad y estabilidad económica, un porcentaje que crece entre los mayores de 75 años y los sectores de menor nivel educativo.

Pese al malestar, el relevamiento también muestra que el discurso oficial aún conserva respaldo. El 49% de los encuestados coincide con la idea de que “el Estado casi siempre es despilfarrador e ineficiente”, aunque la mayoría rechaza medidas de ajuste profundo: el 53% defiende el gasto social, el 71% se opone al recorte de obra pública y el 67% rechaza las privatizaciones.

El estudio de Escenarios deja en claro que el Gobierno enfrenta un contexto social tenso y polarizado, donde la inflación, el endeudamiento y la desconfianza institucional amenazan con condicionar los resultados de las urnas.

