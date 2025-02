Según una encuesta internacional, Javier Milei es el tercer líder con mayor aprobación a nivel mundial

El presidente Javier Milei completa el podio entre los tres mandatarios con mayor respaldo global, con un 65% de aprobación, según una encuesta de Morning Consult. En el estudio, que evaluó a 24 líderes mundiales, los dos primeros lugares los ocupan el primer ministro de India, Narendra Modi, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

El estudio, realizado por la firma estadounidense Morning Consult, que mide la popularidad de mandatarios en 24 países, abarca más de 40 naciones en total. Sus análisis son utilizados por medios internacionales como The New York Times, Bloomberg, Financial Times y The Washington Post. La metodología empleada se basa en un promedio móvil de siete días, lo que reduce variaciones momentáneas y brinda un panorama más estable.

En el listado de líderes con mayor apoyo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece en una posición destacada con un 52% de aprobación. Su regreso a la Casa Blanca generó expectativas y controversias dentro y fuera del país. La encuesta evidencia cómo su nuevo mandato influye en la percepción ciudadana.

Por el contrario, algunos líderes enfrentan altos niveles de rechazo. Emmanuel Macron, presidente de Francia, tiene un 75% de desaprobación, afectado por su decisión de convocar elecciones anticipadas en 2024. Yoon Suk Yeol, de Corea del Sur, atraviesa una crisis política luego de su suspensión y detención por cargos de insurrección y abuso de poder.

Otro caso relevante es el del primer ministro de República Checa, Petr Fiala, quien perdió apoyo por la crisis económica y el incumplimiento de sus promesas fiscales. Su gobierno enfrenta un creciente descontento social debido a la suba de impuestos, lo que redujo su nivel de aceptación.

De este modo, el informe de Morning Consult supone presentarse como una referencia para evaluar la aprobación de los principales mandatarios. En este marco, la empresa sostiene que su análisis ofrece una visión detallada sobre la opinión pública y permite identificar tendencias en la aceptación de los líderes mundiales.

En el cuarto lugar de la lista se encuentra Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, con un 38% de aprobación. La diferencia con Milei es de 22 puntos porcentuales, lo que marca un fuerte contraste en la percepción de los ciudadanos. Detrás de él, el quinto puesto lo ocupa Pedro Sánchez, presidente de España, con un 32%.

Como antecedente, en noviembre de 2024, Javier Milei superó al entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el ranking de popularidad. López Obrador, que finalizó su mandato con un 62% de aprobación, manifestó su desacuerdo con los resultados de la encuesta, atribuyéndolos a que las encuestas telefónicas favorecen a gobiernos de derecha debido a su mayor aceptación entre sectores de clase media y alta, que tienen más acceso a teléfonos.