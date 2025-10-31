Radio TV Valle Viejo
Según el entorno de Axel Kicillof los dichos de Cristina Kirchner “son desmentidos por la realidad”

Desde el entorno del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmaron hoy que la crítica de la ex presidente Cristina Kirchner “no causó sorpresa” y aseguraron que sus argumentos son “desmentidos” por la realidad, según explicaron a la agencia Noticias Argentinas.

Para la cúpula del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, la ex mandataria repitió una reflexión “amañada” que, “desde ese sector (La Cámpora), se está tratando de instalar desde el domingo pasado“.

Estos argumentos son desmentidos por la realidad, ya que la estrategia de septiembre funcionó y la de octubre no. No solo en PBA, sino en todo el país“, agregaron.

La respuesta desde La Plata se da antes de la reunión que encabezará hoy Kicillof con intendentes de su espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Más temprano, la ex jefa de Estado había cuestionado a su ex ministro de Economía haber desdoblado las elecciones provinciales, algo que calificó como “error político”.

Al hacer un extenso análisis de la derrota del domingo, Cristina Kirchner recordó que cuando se anunció la división de las elecciones advirtió que era una equivocación.

“Lo hice de corazón y por un motivo sencillo: no me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones, como también se lo dije personalmente al Gobernador”, enfatizó en sus redes sociales.

Para reforzar su argumento, la ex jefa de Estado ejemplificó con el resto de los gobernadores peronistas que ganaron elecciones parlamentarias como Sergio Ziliotto, de La Pampa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Raúl Jalil, de Catamarca; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Gildo Insfrán, de Formosa)

“No lo digo con el diario del lunes, como suelen hacer los ‘expertos y analistas’. Lo dijimos públicamente el 14 de abril cuando, ante la decisión del Gobernador de desdoblar la elección provincial, como presidenta del PJ nacional instruí a nuestra fuerza política en la Legislatura bonaerense a desistir del Proyecto de Ley de Concurrencia Electoral que tenía como objetivo que los bonaerenses votaran una sola vez PARA NO DIVIDIR LOS ESFUERZOS EN DOS ELECCIONES SEPARADAS POR APENAS 49 DÍAS”, indicó.

En esa línea, Cristina Kirchner profundizó: “Además, en privado (por la característica del planteo) también sostuve que adelantar las elecciones de la PBA era muy riesgoso tanto por su peso electoral y su valor simbólico, como porque si se perdía iba a tener un efecto devastador para el peronismo a nivel nacional y si se ganaba iba a producir un ‘efecto balotaje’ que permitiría reagrupar todo el voto antiperonista para las legislativas de octubre”.

