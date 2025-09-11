Secuestran más de una tonelada de marihuana

La policía de Misiones interceptó una camioneta reportada como hurtada que transportaba presunta marihuana tras una persecución en Paso del Tigre en Puerto Leoni. Personal de la UR-IX Jardín América, la Comisaría de Puerto Leoni y la División de Drogas Peligrosas realizaron un procedimiento en la localidad de Paso del Tigre, que permitió el secuestro de un vehículo con estupefacientes y el esclarecimiento de un hurto automotor.

El operativo se desarrolló el 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 23:45, cuando efectivos efectuaban un control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 12, km 1.449. Allí, observaron dos vehículos que circulaban a gran velocidad desde un camino de tierra. Se les indicó que redujeran la marcha, pero los conductores desoyeron la señalización y cruzaron la ruta hacia un camino que desemboca en la Ruta Provincial N° 8, altura Sección Nº 6, parcela 129 A.

Se inició un seguimiento controlado y, durante la persecución, uno de los vehículos impactó contra la banquina. El conductor descendió y abandonó el lugar a pie.

Al inspeccionar la camioneta Toyota Hilux, los agentes encontraron bultos rectangulares con características similares a las de la marihuana. Además, constataron que el neumático trasero derecho presentaba daños.

Los registros policiales indicaron que la camioneta había sido denunciada como hurtada el 30 de agosto de 2025 en Colonia Aurora por la ciudadana María E.

La causa quedó bajo investigación de la autoridad judicial competente por infracción a la Ley N° 23.737 y hurto automotor.