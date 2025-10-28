Radio TV Valle Viejo
Secuestran en Catamarca más de 7 kilos de marihuana

Este martes, efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Catamarca incautaron más de 7 kilos de marihuana y detuvieron a un hombre en el Sur de la Capital provincial, en el marco de operativos recientes contra el narcotráfico.

En forma paralela, por declinación de competencia desde Buenos Aires, personal de la División Ciberdelitos de la Policía de Catamarca, por disposición del Juzgado de Control de Garantías en turno y a solicitud de la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, realizó allanamientos en dos domicilios de la Capital vinculados a presuntas estafas virtuales.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron dos teléfonos celulares y una tarjeta de memoria, elementos que podrían estar relacionados con los hechos investigados. Todo el material fue puesto a disposición de la Justicia interviniente, que indicará los pasos a seguir.

