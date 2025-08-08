Secuestran celulares en el Penal de Catamarca cuando las visitas intentaban ingresarlos de manera ilegal

En operativos de control de rutina, el personal del Servicio Penitenciario de Catamarca incautó tres teléfonos celulares que intentaban ser ingresados de forma ilegal durante el horario de visitas para personas privadas de libertad con causas federales.

El primero cuando una mujer ocultó el celular adherido a su muslo. El personal femenino del servicio detectó el aparato durante la requisa y se procedió a la incautación.

Luego, una menor de edad que visitaba la institución acompañada de su madre fue descubierta intentando introducir otros dos teléfonos celulares, que llevaba ocultos bajo la ropa en su brazo derecho.

En ambos casos, se procedió a realizar las actuaciones administrativas y legales de rigor.