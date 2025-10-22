Se viralizaron fotos de marihuana, alcohol y dólares en la casa de un jugador de Independiente y luego salió a pedir disculpas 

El delantero uruguayo Matías Abaldo se disculpó públicamente tras las imágenes difundidas en redes donde se veían marihuana, alcohol y dólares en su departamento. Dijo que el material pertenecía a un videoclip grabado por un amigo y aseguró que “en ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”.

El delantero uruguayo de Independiente, Matías Abaldo, rompió el silencio este lunes luego de la polémica generada por unas fotografías difundidas en redes sociales donde se veían marihuana, alcohol y billetes de dólares en su departamento. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el jugador pidió disculpas a los hinchas del club y explicó el origen de las imágenes, que fueron tomadas durante la grabación de un videoclip de un amigo suyo.

“Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes”, comenzó el mensaje del futbolista de 21 años.

El exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata aclaró que el responsable de las publicaciones fue el cantante uruguayo Agustín Rodríguez, conocido como El Menor, quien filmó escenas en su casa. “Soy amigo de @elmenoragustin y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”, sostuvo Abaldo.

“Comprendo que no son imágenes acordes a la carrera de un deportista”

Las fotografías que encendieron la polémica mostraban una mesa con marihuana, bebidas alcohólicas, dólares y un encendedor. El material fue subido a las redes sociales por El Menor, quien posteriormente eliminó las publicaciones ante el escándalo y las críticas que recibió el jugador por parte de los hinchas de Independiente.

En su descargo, Abaldo reconoció que las imágenes no fueron apropiadas para el momento que atraviesa el club. “Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera”, escribió el delantero, que aún no marcó goles desde su llegada al Rojo.

El cantante El Menor también salió a defenderlo en redes sociales: “Mi amigo lo único que hizo fue prestarme el balcón para unas tomas de un video mío que está por salir y nada más. No consumió nada de lo que había en el video y en mi publicación. No especulen de más, no juzguen a los jugadores por una mala racha de un club”.

Una carrera con altibajos

Matías Abaldo llegó a Independiente en agosto de 2025, procedente de Defensor Sporting, donde había jugado 19 partidos y convertido tres goles. En el conjunto de Avellaneda firmó un préstamo hasta junio de 2026, pero aún no logró consolidarse en el equipo dirigido por Gustavo Quinteros.

Antes de su llegada al Rojo, Abaldo ya había atravesado una situación mediática delicada. Durante su paso por Gimnasia y Esgrima La Plata, en 2024, desapareció de la concentración del equipo y regresó sin aviso a Uruguay. Luego, su representante explicó que el jugador estaba bajo tratamiento psiquiátrico por problemas de salud mental.

“No queremos que le pase lo del Morro García”, había dicho en aquel momento su agente Edgardo Lasalvia, recordando el trágico suicidio del delantero uruguayo en 2021.

Tras superar esa etapa, Abaldo se reincorporó al fútbol profesional y volvió a destacarse en su país antes de tener una nueva oportunidad en la Argentina.

El episodio de las fotos generó malestar en el entorno del club, que atraviesa un difícil momento deportivo. Independiente se encuentra último en la Zona B del Torneo Clausura, a solo dos fechas de igualar su peor racha histórica sin victorias.

Con su comunicado, Abaldo intentó cerrar la polémica y enfocarse en lo futbolístico. “Voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas”, concluyó.