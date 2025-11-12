Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Se tiró con la camioneta por un barranco para matar a su pareja

Un video registró una escena de violencia de género extrema. Como expresan los testigos que filmaron, el conductor de una camioneta se arrojó a propósito por un barranco de la Ruta Provincial 13, en el camino al paraje Kilka, de Neuquén. Aunque Ramón Alcides Reyes aseguró que se trató de un accidente, la fiscalía determinó que actuó con intención de matar a su pareja, Mabel Rosana López Fernández, y quedó imputado por femicidio.

El testigo levantó el celular y enfocó hacia abajo, la pendiente y el fondo del precipicio. Con la conmoción en la voz, podría haber afirmado, “se cayó”, pero, en cambio, repitió: “se tiró recién… está vivo si se tiró de la camioneta recién”.

La imagen reveló la camioneta 4×4 blanca destrozada después de haber caído de punta y dado vueltas, hasta incrustarse en las piedras. El silencio estremecedor del camino ancestralmente utilizado para la veranada e invernada envolvió a los presentes, incluidos los efectivos policiales de la Comisaría 47.

La víctima salió despedida del vehículo y quedó gravemente herida en el agua del mallín y pidiendo ayuda. Fue asistida por personal médico, pero falleció mientras era trasladada al hospital de Zapala debido a la gravedad de las lesiones. Por su parte, Reyes tenía puesto el cinturón de seguridad y sobrevivió.

El intento de ocultamiento del femicidio de Mabel López

En un primer momento, los dos empleados del imputado, prestaron una declaración donde tenían tanto temor a su jefe, que habían evitado contar la verdad: el femicidio se cometió cuando ellos ayudaban a escapar a la víctima de Reyes, quien la había golpeado salvajemente el día anterior.

Esta situación fue expuesta y desarrollada durante la audiencia de formulación de cargos donde la representante del Ministerio Público Fiscal explicó que la de acuerdo a lo reconstruido por la investigación, los hechos comenzaron en Moquehue, donde la víctima, el imputado, un constructor paraguayo y dos empleados se encontraban alojados en una cabaña en la que realizaban tareas de albañilería. Durante la noche, compartieron una damajuana de vino, luego Mabel se fue a recostar a la habitación. Allí, Reyes la golpeó en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

Ella logró huir en la madrugada y los trabajadores salieron a buscarla, encontrándola escondida en la Ruta 13. Decidieron acompañarla a pie hasta Villa Pehuenia momento en el que la mujer relató lo ocurrido y mostró sus lesiones, además de que se comunicó con su hermano para informarle la situación y mandarle fotos de los golpes. En el camino, experimentaron mucho miedo al escuchar ruido de motor, pensando en que Reyes podía aparecer y hacerles daño.

Teniendo en cuenta este contexto, luego de solicitar la imputación del delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, la fiscal también solicitó a la jueza que imponga 2 meses de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación por la capacidad de entorpecer e influir sobre los dos testigos.

Se intentó ocultar el femicidio de Mabi López, esto enlenteció la investigación”, afirmó Pizzipaulo, quien indicó que los testigos presenciales son albañiles que dependen económicamente del constructor imputado y dieron una versión de los hechos invadidos por el temor, donde afirmaron que los cuatro cayeron juntos al barranco.

“Manifestó que había mentido porque tiene mucho miedo, tiene apenas 17 años, oriundo de la localidad de Chaco, con cierta vulnerabilidad económica”, mencionó la fiscal sobre las circunstancias que le llevaron a pensar “que estos dos testigos pueden ser influenciados por su empleador, para modificar su testimonio”.

En este sentido, mencionó que respetaron la verdad de los hechos y declararon que hacia las diez de la mañana, en la zona de la Aduana, Reyes localizó a la víctima y la convenció de regresar en dirección a Cutral Co. Allí fueron los cuatro, donde afirmaron que durante el trayecto la pareja discutió en guaraní, y que la víctima le decía a su pareja que no lo iba a perdonar por la agresión.

Al llegar a la zona del puente de Kilka, el acusado le pidió a los dos trabajadores que descendieran del vehículo, indicándoles que necesitaba hablar a solas con la mujer. En ese momento, y con la intención de matarla, colocó la camioneta en marcha, aceleró y desvió bruscamente el rodado hacia el precipicio.

Además del temor infundido en sus empleados, la fiscal del caso argumentó que Reyes entorpeció la investigación al manifestar en el hospital de Zapala que había tenido un accidente, así como fundamentó la existencia de peligro de fuga por su doble nacionalidad que le otorga facilidad de acceso al extranjero además de la posibilidad económica.

Cómo continúa la investigación

Todo lo manifestado fue tenido en cuenta por la jueza de garantías, Bibiana Ojeda quien tuvo por formulados los cargos en los términos que planteó la fiscal del caso y fijó el plazo de 4 meses para terminar la investigación.

El fiscal de Cutral Co, Gastón Liotard, informó públicamente que la investigación continuará con el peritaje a la camioneta Nissan Frontier que el imputado utilizó para cometer el femicidio, la realización de más declaraciones testimoniales y el análisis de los teléfonos celulares secuestrados al imputado.

A su vez, todavía se aguardan los resultados de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense. En tanto, este martes la familia realizará el velorio de la joven asesinada.

  • Catamarca: el Gobierno mantendrá el control de las cuotas en colegios privadas y explicó los motivos

    Catamarca: el Gobierno mantendrá el control de las cuotas en colegios privadas y explicó los motivos

    El director de gestión municipal privada, Pablo Figueroa, confirmó que la desregulación nacional de matrículas y cuotas no se aplicará en Catamarca. Explicó que la mayoría de las escuelas privadas de la provincia reciben aportes estatales, por lo que seguirán bajo control provincial. Figueroa señaló que el gobierno local continuará regulando los aumentos según una…

  • La CGT advirtió que “rechazará de plano” una reforma laboral que “avasalle derechos”

    La CGT advirtió que “rechazará de plano” una reforma laboral que “avasalle derechos”

    La CGT “rechazará de plano” cualquier reforma laboral que “avasalle derechos” de los trabajadores, y reclamó un “diálogo tripartito” con el Gobierno, según lo afirmó hoy Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), uno de los tres secretarios generales de la central sindical. El gremialista reconoció  que no hay una propuesta oficial sobre la reforma, pero sostuvo que si bien “hasta…

  • Se tiró con la camioneta por un barranco para matar a su pareja

    Se tiró con la camioneta por un barranco para matar a su pareja

    Un video registró una escena de violencia de género extrema. Como expresan los testigos que filmaron, el conductor de una camioneta se arrojó a propósito por un barranco de la Ruta Provincial 13, en el camino al paraje Kilka, de Neuquén. Aunque Ramón Alcides Reyes aseguró que se trató de un accidente, la fiscalía determinó…

  • Avanza en Catamarca la ordenanza para regular Uber en la Capital

    Avanza en Catamarca la ordenanza para regular Uber en la Capital

    El concejal Fernando Navarro confirmó que el Consejo Deliberante votará una ordenanza que regulará el uso de las aplicaciones como Uber. La medida busca poner fin a la falta de normas claras y garantizar igualdad de condiciones con taxis y remises estableciendo los mismos requisitos en licencias, seguros y antigüedad de los vehículos. Navarro aclaró…

  • La camiseta de Boca por el homenaje a Miguel Ángel Russo cayó en un remoto pueblo uruguayo

    La camiseta de Boca por el homenaje a Miguel Ángel Russo cayó en un remoto pueblo uruguayo

    La camiseta que lanzó el plantel de Boca al cielo en homenaje a su ex director técnico Miguel Ángel Russo cayó en un remoto pueblo de Uruguay. Se trata de Cañada Nieto, un pequeño pueblo que se encuentra ubicado al oeste del país vecino y que solo cuenta con 430 habitantes. La noticia fue confirmada por el relator uruguayo Pepe…

  • Catamarca: el equipo de Vicegobernación llevará sus propuestas para adultos mayores al Club Vélez Sarsfield

    Catamarca: el equipo de Vicegobernación llevará sus propuestas para adultos mayores al Club Vélez Sarsfield

    El equipo de Vicegobernación que conduce Rubén Dusso llegará este viernes a partir de las 14:00 al Club Vélez Sarsfield, con el programa “Bienestar Activo”, acompañado por “Lleguemos al Barrio”, el programa del Ministerio de Salud, ofreciendo los servicios de salud en Zoonosis, Obstetricia, Odontología,  Enfermería, Médico Clínico, Fonoaudiología, Nutrición y Vacunación, en una jornada…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4