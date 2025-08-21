Se suspendió por incidentes el partido entre Independiente y la “U” de Chile por la vuelta de octavos de la Sudamericana

La violencia volvió a empañar un partido de fútbol ya que por incidentes se debió suspender el duelo entre Independiente y la Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El encuentro por la vuelta de los octavos de final estaba igualado 1-1 y no se reinició por los hechos violentos en Avellaneda.

Los hinchas chilenos arrojaron objetos contra los del Rojo. La policía desalojó parte de la tribuna visitante, pero los actos violentos siguieron. Luego la barra disidente local atacó al público de la U. El encuentro estaba igualado 1-1.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado.

Asimismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.

Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol”.

