Se suspendieron los comicios nacionales de la UTHGRA

Dado que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala VI suspendió mediante medida cautelar la realización de los Comicios previstos para el 18 de Septiembre de 2025, desde el Consejo Directivo de la UTHGRA dieron a conocer esta tarde de martes el siguiente comunicado:

“El Concejo Directivo declara su firme voluntad de realizar elecciones en todo el país con la participación de todas listas que cumplan con los requisitos legales y estatutarios de la organización. Es nuestro deseo que se resuelva en forma inmediata la impugnación formulada para que fijando nueva fecha para los comicios los trabajadores hoteleros y gastronómicos puedan elegir libre y democráticamente las autoridades que deben conducir la organización a partir del 15/12/25”.