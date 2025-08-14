Se recorren comedores, plazas e iglesias buscando otras posibles víctimas del presunto asesino serial de Jujuy

La Justicia estima que si bien la investigación inicial en contra de Matías Jurado, sindicado como presunto asesino serial, se centró en cinco personas desaparecidas, no se descarta que el número de posibles víctimas sea mayor.

En este sentido, se estuvieron realizando recorridos y entrevistas por diferentes puntos donde se concentran personas en situación de calle, blancos elegidos en su mayoría por el supuesto asesino en serie jujeño, a fin de tratar de establecer conexiones que lleven a más víctimas.

El fiscal Regional Guillermo Beller, manifestó en conferencia que “nosotros no descartamos que puedan haber más víctimas. Desde el primer día no descartamos eso. Y de hecho siempre dijimos e instamos a la ciudadanía que cualquier dato que tenga al respecto y que pueda ser información importante para la causa que la aporte. De la misma manera, aquellos datos de otras personas desaparecidas, porque se dijo mucho al respecto de que de repente habían muchos más desaparecidos“.

Apuntó que “nosotros tenemos la división de búsqueda de personas con varios casos aún activos. Generalmente esas búsquedas se cierran rápido. Nos fuimos para atrás en el tiempo y detectamos, por ejemplo, que en dos de las búsquedas activas, que las personas estaban vivas. Pero hay otras búsquedas activas que no hemos concluido, pero sí apuntamos quizás, a algo más reciente del tiempo“.

Aclaró además que estas denuncias para establecer paraderos de personas “eran de vieja data y como dije, apuntamos a algo más reciente. La mayoría, no todos, pero la mayoría de los desaparecidos estaban en situación de calle. Entonces entendemos también que no es por ahí la normalidad de vivir en una casa con una familia, donde de repente desaparezco por unas horas y ya está la alerta. Aquí, al ser de de calle la mayoría de ellos, podemos estar ante gente que está desaparecida y que todavía nadie lo ha denunciado“.

“En este sentido, es que también hemos trabajado y investigado respecto de lugares como comedores, iglesias. Las plazas de las que se hablaron donde generalmente estaba la mayoría de los desaparecidos y también se lo había detectado por esos lugares a Jurado para que compañeros que estaban en esas mismas situaciones, puedan alertarnos sobre la desaparición de alguien más. E insistimos a toda la ciudadanía que brinde la información que tenga”, sostuvo el representante del Ministerio Público de la Acusación.