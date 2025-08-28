Radio TV Valle Viejo
Se realizó en Catamarca una cirugía de reconstrucción de tórax en el Hospital de Niños

En el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, se llevó a cabo una cirugía de reconstrucción de la pared torácica en una paciente de 12 años.
La misma presentaba pectus excavatum, una malformación condroesterno-costal que afecta los cartílagos costales, el esternón y las costillas, dándole al pecho un aspecto de hundimiento.

Esta patología afecta a una de cada 400/500 personas y las consecuencias de la compresión incluyen disminución del gasto cardíaco, prolapso de la válvula mitral y arritmias.

El Equipo de Pectus del Hospital de Niños realizó una remodelación completa de la pared esterno-condrocostal, más osteosíntesis múltiple y descompresión cardíaca toracoscópica, la cual requiere dos instancias: la colocación de material de osteosíntesis (prótesis) y la extracción del mismo luego de 2 a 3 años posteriores al acto quirúrgico inicial.

El Dr. Alejo Arias, coordinador del Equipo y cirujano a cargo, precisó que en el país muchos centros hacen este tipo de cirugía, pero no todos usan el sistema de barras prediseñadas a medida del paciente, con confección 3D y simulación previa a la cirugía.

“Esta técnica le aporta muchísima seguridad al procedimiento, porque elevamos el esternón antes de introducir la barra que va a pasar por delante del corazón, lo cual hace que el riesgo de lesiones o de complicaciones quirúrgicas sea mucho menor, casi cercano a cero, y a su vez nos permite operar a los pacientes a temprana edad, entre los 11 y los 12 años, cosa que antes había que hacerlo a partir de los 14 años”, remarcó Arias.

Este es el tercer año desde la primera cirugía con esta modalidad en el Hospital de Niños Eva Perón. A través de la Dirección Provincial de Medicina Social Integral (DiProMeSI) se realizó la compra de la barra y se cubrió el acompañamiento del equipo técnico de Buenos Aires, que asistió en la confección de los implantes y la planificación quirúrgica. Actualmente, la paciente se encuentra dada de alta, en óptimo estado de salud.

