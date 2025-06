Se realizó en Catamarca la Audiencia de Expresión de Agravios por la Causa Alcaidía

La Sala Penal de la Corte de Justicia concretó este jueves la audiencia en la que la defensa de dos imputados por el delito de homicidio culposo agravado expresó los motivos por los cuales solicita la revisión del auto interlocutorio 35/25 del Juzgado Correccional de 1ra Nominación.

En este sentido, el Dr. Marcos Gandini, defensor de Adrian Antonio Mansilla y Luis Alberto Leiva, solicitó la prescripción de la acción penal, la insistencia de la acción penal por violación a la garantía de plazo razonable y la declaración de inconstitucionalidad para el caso concreto del segundo párrafo del artículo 67 del Código Penal solicitando de esta manera el sobreseimiento de ambos imputados.

Luego, la fiscal correccional, Dra. Cynthia Romero, pidió que la causa retorne al Juzgado para poder llevar adelante el correspondiente juicio al considerar que no se dan los supuestos para resolver por la prescripción asegurando que “el mero transcurso del tiempo per se no es suficiente para la declaración de prescripción de una causa” y que se trata de un “expediente complejo que consta de ocho cuerpos, varios anexos, mas de cincuenta testigos, pericias de todo tipo” y que está marcada por una “transversalidad de vulnerabilidades de quienes resultaron víctimas del hecho en cuestión” y por ser los acusados efectivos policiales. Consideró que el fallo del juez correccional estuvo correctamente fundamentado por lo que debía ratificarse sus alcances para poder continuar con el trámite y poder llevar adelante el juicio oral y público.

El tribunal integrado por las Dras. Fernanda Rosales Andreotti, Rita Verónica Saldaño y el Dr. Néstor Hernán Martel pasó a un cuarto intermedio para que continúe la causa según su estado.