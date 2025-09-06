Se realizará una nueva fecha del Torneo 3×3 de Básquet, y Batalla de Rap que organiza Vicegobernación

Este domingo 7 de septiembre se realizará una nueva fecha del Torneo de Básquet en modalidad 3×3 y Batalla Freestyle de Rap, organizado por la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso.

El evento itinerante que durante 2024 recorrió distintas plazas de la ciudad y localidades del interior provincial, se llevará a cabo en la Plaza de La Alameda a las 16:00 horas, con importantes premios, la música en vivo de los artistas Dramasónico, Dece y BM, sorteos y más sorpresas.

La propuesta que combina deporte y cultura urbana contará en el caso del torneo de básquet con dos categorías principales para participar: Masculino, con la posibilidad de incluir hasta un jugador federado, y Femenino; libre para todas las edades.

En cuanto a la Batalla de Rap, se competirá en modalidad 1 vs 1, sin restricciones de edad, lo que promete un espectáculo vibrante y lleno de talento. Los participantes tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades en un ambiente competitivo y festivo.

El equipo de Vicegobernación también estará presente con su programa “Vicegobernación Activa”, ofreciendo los servicios del Estudio de Grabación, Biblioteca y actividades junto al equipo de la Biblioteca del Senado.