Se realizará en Catamarca el segundo encuentro sobre el Corredor Bioceánico Ferroviario por el Paso de San Francisco

Este jueves 21 de agosto se llevará adelante la segunda jornada del ciclo de capacitaciones sobre el Corredor Ferroviario Bioceánico, organizadas desde la Vicegobernación. El evento se realizará en el horario de 10:00 a 12:00 hs, en el Centro de Ingenieros ubicado en Avda Galindez 523.

El encuentro, titulado “Corredor Ferroviario Bioceánico por el Paso Internacional de San Francisco: integración territorial, soberanía logística y desarrollo sostenible en las Américas”, estará dirigido a profesionales vinculados a la temática y al público en general interesado.

Se trata de la segunda jornada en torno al proyecto Bioceánico, donde se abordarán los desafíos técnicos y estratégicos que plantea el Corredor Ferroviario Bioceánico en el contexto de la integración regional.

En dicho marco, las y los expositores Oscar Pablo Quiroga, Gretel Galeano , Anahí Costa y Adriana Niz compartirán perspectivas clave para el ejercicio profesional, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades técnicas y al diálogo interdisciplinario en torno a este proyecto de alcance federal.