Se perdieron 223 mil puestos de trabajo y más de 15.500 empresas en Argentina desde fines de 2023

Un informe elaborado por el CEPA en base a datos oficiales exhibe una pronunciada caída en la evolución de la cantidad de empleados y de empleadores a escala nacional. La administración pública, la construcción, el transporte y la industria son los sectores que perdieron más trabajadores, mientras que logística, inmobiliarias y comercio fueron los rubros que más empresas perdieron.

De acuerdo con el trabajo elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la dinámica laboral y empresarial experimentó una marcada retracción durante el período analizado, que va desde noviembre de 2024 a mayo de 2025.

El informe señala que la cantidad de empleadores con trabajadores registrados se redujo en 15.564 casos, pasando de 512.357 a 496.793. El sector más afectado en términos absolutos y relativos fue el de Transporte y Almacenamiento, con una pérdida de 4.094 empleadores (-10,4%).

De acuerdo con este paper, se perdieron 223.537 puestos de trabajo registrados (-2,27%), pasando de 9.857.173 a 9.633.636. El sector de Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria fue el más afectado en términos absolutos, con una reducción de 98.653 trabajadores. En términos relativos, la Construcción fue el sector más afectado, con una caída del 16,9%.

Impacto por tamaño de empresa

La reducción de empleadores afectó principalmente a empresas de hasta 500 trabajadores (99,69% de los casos, 15.515 empresas menos).

La mayor pérdida de empleo registrado se concentró en empresas de gran porte (más de 500 trabajadores), que explicaron el 74% de la caída total del empleo (165.625 puestos perdidos). En contraste, las empresas con menos de 500 empleados redujeron sus plantillas en 57.912 trabajadores, representando el 26% del total.