Se incendió un auto en Valle Viejo

En la noche de ayer, a las 23:50, mientras efectivos de la Comisaría de Santa Rosa realizaban recorridos preventivos por cercanías al Loteo Sémico, de esa localidad del Departamento Valle Viejo, observaron que un vehículo se estaría incendiando.

En el lugar, los uniformados constataron que, por causas que se investigan, el foco ígneo se habría originado en el interior de un automóvil Toyota Yaris rojo, propiedad de una mujer de 43 años de edad, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de personal de Bomberos Voluntarios, quien luego de realizar tareas de su especialidad, sofocó las llamas que causaron daños materiales parciales en el rodado.

Finalmente, se dio intervención a sumariantes de la Unidad Judicial N° 10, quienes labraron las actuaciones de rigor.