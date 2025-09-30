“Se hace la víssstima”: Susana Zenteno hizo un posteo para defenderse como mujer, y las propias mujeres la fulminaron en su publicación

Este lunes, la intendente de Valle Viejo, Susana Zenteno, recurrió a su cuenta de Facebook para realizar un descargo ante lo que considera ataques infundados hacia su gestión. Además de realizar una publicación plagada de errores ortográficos, impropia para una docente como es ella, utilizó la cuestión de género para defenderse, y terminó su escrito con la siguiente frase: “Las MUJERES debemos defendernos, protegernos, apoyarnos, curarnos y gritar si es necesario para abrir camino”.

Sin embargo, ESAS MUJERES fueron quienes más le salieron al cruce, algunas incluso bromeando con la frase viral “se hace la víssstima”, que popularizara una mujer chilena hace años en las redes sociales.

Pasen y vean, el tiro por la culata de Susana Zenteno, al pie de su propia publicación de este lunes. Estas son solamente “algunos” de los comentarios:

La locutora Roxana Mercado, en su cuenta de Facebook, lo resumió de la siguiente manera: “Si alguien me contrata para locutar un evento y yo voy tarde, leo mal, no me sé los nombres de los que tengo que presentar, voy mal vestida, desaliñada, sucia, masco chicle mientras hablo y los que me pagaron me recriminan PORQUE HAGO MAL EL TRABAJO PARA EL QUE ME CONTRATARON… ¿Puedo decir que ejercen violencia de género? ¿Me atacan por ser mujer? Ok gracias. Suficiente para mi señor juez”.