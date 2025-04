Se extiende el plazo para la actualización de datos del programa de Becas “Catamarca Incluye”

La Subsecretaría de Inclusión al Mundo Laboral, dependiente del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, informa que se extiende hasta el 30 de abril el plazo para la actualización de datos de los beneficiarios del programa de Becas “Catamarca Incluye”.

Esta decisión se tomó debido a que más de 1.000 beneficiarios no se presentaron durante el periodo inicial, que comenzó en marzo. Desde el Gobierno provincial se solicita a los becarios que aún no cumplieron con este trámite que se acerquen dentro del nuevo plazo establecido, a fin de no perder los beneficios del programa.

Se recuerda que la actualización es obligatoria y deben realizarla de manera personal en las oficinas de la Subsecretaría de Inclusión al Mundo Laboral, ubicadas en el Pabellón N°10 del CAPE, en el horario de 8 a 16 horas, de lunes a viernes.