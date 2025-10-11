Se entregó un conductor de auto acusado de atropellar y matar a un adolescente de 16 años en moto

El conductor del automóvil involucrado en el siniestro vial que le costó la vida a un adolescente de 16 años en Puerto Iguazú, Misiones, se presentó ante la Policía y quedó detenido. El hecho ocurrió alrededor de las 22:50 del jueves sobre la Avenida Provincia de Jujuy, casi Avenida República Argentina, donde una motocicleta Keller Stratus de 150 cc, guiada por Kevin Rodríguez (16), fue embestida por un Volkswagen Gol azul, cuyo conductor se dio a la fuga.

El joven motociclista fue hallado inconsciente y trasladado al Hospital SAMIC de Iguazú, donde más tarde se confirmó su fallecimiento a causa de una fractura en la columna cervical.

En el marco de la investigación, el vehículo fue hallado abandonado y posteriormente se estableció que pertenecería a Samuel A. (44), domiciliado en el barrio Orquídeas, quien el viernes a la mañana se presentó en la Comisaría Tercera manifestando que su automóvil había sido sustraído.

Tras consultar con la magistrada interviniente, la Dra. Bárbara Nascimento, se dispuso su detención y puesta a disposición de la Comisaría Cuarta, que instruye la causa caratulada como “Homicidio en accidente de tránsito”.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la UR-V junto a las divisiones Criminalística y Bioquímica Policial, bajo las directivas del Juzgado interviniente.