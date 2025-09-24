Radio TV Valle Viejo
Se entregaron más de 200 bicicletas a niños de Fray Mamerto Esquiú

El pasado lunes se realizó la entrega de más de doscientas bicicletas, a través del programa Fray en Bici, a nenes y nenas que concurren al 4° grado de escuelas del departamento Fray Mamerto Esquiú. Desde que se inició el programa ya se entregaron más de 1700 bicicletas. El acto de entrega se realizó en el Estadio Evita, que se colmó de alegría de los beneficiarios del programa municipal, muchos de los cuales accedieron por primera vez a su propia bicicleta.

El programa que impulsa la movilidad sustentable desde la infancia, se inició en 2019 durante la gestión del ex intendente y hoy senador Guillermo Ferreyra y tuvo continuidad este año también con la gestión de Alejandra Benavidez, alcanzando la cifra de más de 1.700 bicicletas entregadas. Este año tuvo la particularidad de que a la entrega se sumaron los docentes que enseñan en los cuarto grados de escuelas de todo el departamento, tanto estatales como la Escuela Municipal.
Fray en Bici apunta a fortalecer la actividad física desde la niñez, con un público tan receptivo de un aprendizaje eco. La intención es que éste sea el medio de movilidad para ir a la escuela, a catequesis, a la plaza y también generen actividades físicas de sano esparcimiento, fortaleciendo el compañerismo y la amistad entre pares.

De la entrega participó el Gobernador Raúl Jalil, quien felicitó a la intendenta por darle continuidad a esta política, que beneficia de manera directa a los niños. Le siguió en sus palabras el profesor Juan Cordero y el alumno Santino, quienes expresaron su enorme alegría por este momento tan esperado. En una jornada de emoción que fue acompañada por grandes y chicos, se realizó la entrega alumno por alumno de cada una de las escuelas del departamento.

La intendenta Alejandra Benavidez se mostró feliz por dar continuidad a la entrega del programa y aseguró que representa un gran esfuerzo económico del municipio, pero que vuelve en más salud y sano esparcimiento para las familias del departamento. “Es una inversión importante la que hemos hecho, para mí, para Guillermo y todo el equipo es un día muy feliz. Hoy nos llevamos esas sonrisas y todo el amor que nos transmiten en este momento. Muchas gracias por seguir confiando en este equipo, en esta gestión. Muchas veces durante el año escuche que estaban esperando ansiosos este momento y al fin llegó”, dijo.

Finalmente, el senador Guillermo Ferreyra felicitó a la intendenta por dar continuidad a esta política pública tan importante para los niños y niñas, que apunta a garantizar principalmente la equidad social. Expresó también su alegría de que este momento se haya convertido en el más esperando en las escuelas de Fray y que sea motivo de alegría de las familias.

