Se encontraron restos óseos calcinados en la vivienda del presunto asesino serial de Jujuy

Entre el material que los arqueólogos forenses catalogaron durante la jornada del pasado lunes y que se encontraba en poder de los peritos del Ministerio Público de la Acusación, se destacaron restos óseos calcinados.

De acuerdo a lo que informó el fiscal Regional Guillermo Beller, aquella primera categorización con los arqueólogos forenses que llegaron desde Buenos Aires, permitirá avanzar con la búsqueda de rastros de ADN en las piezas recolectadas, para que sean cotejadas con las muestras entregadas por los familiares de las personas desaparecidas.

Estos restos carbonizados, no fueron extraídos durante la reciente excavación realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense –que inició formalmente este martes en horas de la mañana en el sector 8 de Marzo del barrio Alto Comedero-, sino que fueron recolectados durante los primeros allanamientos en la vivienda del presunto asesino serial.

Dicho material, permaneció en custodia de los peritos del MPA a la espera de tener una opinión más especializada en el tema.

Los restos se encontraron oportunamente durante las primeras inspecciones realizadas en la vivienda donde se presume que Matías Jurado llevaba a sus víctimas para ultimarlas y posteriormente descuartizarlas, utilizando la gran cantidad de elementos cortantes como serruchos y sierras encontradas en el lugar.

De hecho, varias de estas herramientas estaban ocultas entre los muros de la residencia, las que fueron halladas durante uno de los allanamientos, lo que causó gran sorpresa entre los investigadores.