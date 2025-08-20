Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Se encontraron restos óseos calcinados en la vivienda del presunto asesino serial de Jujuy

Entre el material que los arqueólogos forenses catalogaron durante la jornada del pasado lunes y que se encontraba en poder de los peritos del Ministerio Público de la Acusación, se destacaron restos óseos calcinados.

De acuerdo a lo que informó el fiscal Regional Guillermo Beller, aquella primera categorización con los arqueólogos forenses que llegaron desde Buenos Aires, permitirá avanzar con la búsqueda de rastros de ADN en las piezas recolectadas, para que sean cotejadas con las muestras entregadas por los familiares de las personas desaparecidas. 

Estos restos carbonizados, no fueron extraídos durante la reciente excavación realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense –que inició formalmente este martes en horas de la mañana en el sector 8 de Marzo del barrio Alto Comedero-, sino que fueron recolectados durante los primeros allanamientos en la vivienda del presunto asesino serial. 

Dicho material, permaneció en custodia de los peritos del MPA a la espera de tener una opinión más especializada en el tema.

Los restos se encontraron oportunamente durante las primeras inspecciones realizadas en la vivienda donde se presume que Matías Jurado llevaba a sus víctimas para ultimarlas y posteriormente descuartizarlas, utilizando la gran cantidad de elementos cortantes como serruchos y sierras encontradas en el lugar. 

De hecho, varias de estas herramientas estaban ocultas entre los muros de la residencia, las que fueron halladas durante uno de los allanamientos, lo que causó gran sorpresa entre los investigadores.

  • Se encontraron restos óseos calcinados en la vivienda del presunto asesino serial de Jujuy

    Se encontraron restos óseos calcinados en la vivienda del presunto asesino serial de Jujuy

    Entre el material que los arqueólogos forenses catalogaron durante la jornada del pasado lunes y que se encontraba en poder de los peritos del Ministerio Público de la Acusación, se destacaron restos óseos calcinados. De acuerdo a lo que informó el fiscal Regional Guillermo Beller, aquella primera categorización con los arqueólogos forenses que llegaron desde Buenos Aires, permitirá avanzar…

  • Senado: la oposición dictaminó la declaración de la emergencia pediátrica

    Senado: la oposición dictaminó la declaración de la emergencia pediátrica

    La oposición avanzó este miércoles con la firma del dictamen que activa “la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un (1) año”. Ocurrió en un plenario de las comisiones de Salud; de Población; y de Presupuesto del Senado, y el tema quedó…

  • Inauguran en Catamarca una planta de fabricación de viviendas sustentables en El Pantanillo

    Inauguran en Catamarca una planta de fabricación de viviendas sustentables en El Pantanillo

    El Parque Industrial El Pantanillo incorporó un nuevo espacio productivo con la inauguración de la planta de la firma ABC Construcciones, la que estará destinada principalmente para la construcción de módulos habitacionales con particularidades sustentables. El acto contó con las presencias del gobernador Raúl Jalil, los ministros de Gobierno y de Desarrollo Productivo, Fernando Monguillot…

  • Vélez le ganó 2-0 a Fortaleza y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

    Vélez le ganó 2-0 a Fortaleza y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

    En un día con la lluvia como protagonista, Vélez afrontó una verdadera final y venció a Fortaleza por 2-0 en el estadio José Amalfitani para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, luego de haber igualado sin goles en el compromiso de ida desarrollado en el Arena Castelao de Brasil. Espera por Racing o Peñarol en la siguiente instancia. Fiel a su…

  • Huracán perdió 3 a 1 con Once Caldas y se despidió de la Copa Sudamericana

    Huracán perdió 3 a 1 con Once Caldas y se despidió de la Copa Sudamericana

    En el Palacio Tomás A. Ducó, por la vuelta de los octavos de final, el Globo perdió 3-1 ante el Blanco de la Montaña y quedó afuera del certamen internacional con un global de 4-1 en favor de los colombianos. Huracán quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 al perder 3-1 ante Once Caldas en…

  • Municipios de Catamarca recibieron luminarias para sus jurisdicciones

    Municipios de Catamarca recibieron luminarias para sus jurisdicciones

    En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil y el vicegobernador Rubén Dusso, encabezaron la entrega de luminarias a municipios destinados a fortalecer la urbanización de las jurisdicciones. Los intendentes presentes fueron Ariel Ojeda (El Alto), Érica Inga (Santa María), Omar Soria (Huillapima), Ernesto Andrada (Tinogasta) y Mario Sosa (Tapso), y también participó de la…