Se disparó la cotización del dólar y está en el techo de la banda

Las pizarras para que los ahorristas minoristas accedan el dólar a través de los bancos muestran una cotización de $ 1.400 para la compra y $ 1.460 para la venta, en promedio.

Ese el precio que fijaron las entidades no bien habilitaron sus pantallas de hombanking para iniciar las operaciones de este lunes tras el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires.

Esta cotización lo ubica en el techo de la banda, donde el Banco Central está habilitado a intervenir.

En estos momento se desarrolla una reunión de gabinete y se espera por definiciones.